«Шкодую, що не вакцинувася». Відома ізраїльська актриса у важкому стані через коронавірус

Акторка зараз у важкому стані в лікарні

Ірит Каплан сказала, що побоялася наслідків вакцини, але тепер розуміє, що вірус набагато страшніший

Відома ізраїльська актриса 48-річна Ірит Каплан у важкому стані через коронавірус знаходиться в лікарні «Іхілов» у Тель-Авіві. У середу, 1 вересня, вона розповіла, наскільки погано себе почуває. Про це пишуть Вєсті.

«Мені дуже важко говорити і дихати. Через аутоімунні проблеми, якими я страждаю, не зробила щеплення, тому що побоялася наслідків. Зараз я розумію, що коронавірус набагато страшніший. Я дуже шкодую, що не пройшла вакцинацію», – журиться актриса.

Ірит Каплан – актриса театру і кіно, у неї багата фільмографія, вона лауреат різних премій в галузі мистецтва і культури.

Ірит заміжня, виховує двох дітей – сина і дочку. Живе в Бат-Ямі.

Каплан не перша діячка культури, яка захворіла коронавірусом у важкій формі. У липні 2020 роки актор і продюсер Ліор Хальфон захворів коронавірусів і був госпіталізований в лікарню «Гілель Яфе» в Хадері, в якій провів більше 40 днів. Перший період хвороби він охарактеризував як «справжнє пекло».

Незважаючи на сумний досвід колег, ряд ізраїльських акторів послідовно виступають проти вакцинації і навіть втратили через це роботу.

Раніше театр «Габіма» відмовився задіяти в спектаклях 47-річного актора Морді Гершона через його відмову зробити щеплення або здати аналіз. 53-річну актрису Орну Фітуссі виключили зі складу учасників популярного телевізійного серіалу «Стукач» ( «Манайек») з аналогічної причини.

Нагадаємо, раніше акторка Дженніфер Еністон розповіла, чому вона перестала спілкуватися з друзями, які відмовилися робити щеплення.