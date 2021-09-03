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    «Шкодую, що не вакцинувася». Відома ізраїльська актриса у важкому стані через коронавірус

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    Акторка зараз у важкому стані в лікарні - «Шкодую, що не вакцинувася». Відома ізраїльська актриса у важкому стані через коронавірус
    Акторка зараз у важкому стані в лікарні
    Фото Вєсті

    Ірит Каплан сказала, що побоялася наслідків вакцини, але тепер розуміє, що вірус набагато страшніший

    Відома ізраїльська актриса 48-річна Ірит Каплан у важкому стані через коронавірус знаходиться в лікарні «Іхілов» у Тель-Авіві. У середу, 1 вересня, вона розповіла, наскільки погано себе почуває. Про це пишуть Вєсті.

    «Мені дуже важко говорити і дихати. Через аутоімунні проблеми, якими я страждаю, не зробила щеплення, тому що побоялася наслідків. Зараз я розумію, що коронавірус набагато страшніший. Я дуже шкодую, що не пройшла вакцинацію», – журиться актриса.

    Ірит Каплан – актриса театру і кіно, у неї багата фільмографія, вона лауреат різних премій в галузі мистецтва і культури.

    Ірит заміжня, виховує двох дітей – сина і дочку. Живе в Бат-Ямі.

    Каплан не перша діячка культури, яка захворіла коронавірусом у важкій формі. У липні 2020 роки актор і продюсер Ліор Хальфон захворів коронавірусів і був госпіталізований в лікарню «Гілель Яфе» в Хадері, в якій провів більше 40 днів. Перший період хвороби він охарактеризував як «справжнє пекло».

    Незважаючи на сумний досвід колег, ряд ізраїльських акторів послідовно виступають проти вакцинації і навіть втратили через це роботу.

    Раніше театр «Габіма» відмовився задіяти в спектаклях 47-річного актора Морді Гершона через його відмову зробити щеплення або здати аналіз. 53-річну актрису Орну Фітуссі виключили зі складу учасників популярного телевізійного серіалу «Стукач» ( «Манайек») з аналогічної причини.

    Нагадаємо, раніше акторка Дженніфер Еністон розповіла, чому вона перестала спілкуватися з друзями, які відмовилися робити щеплення.

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    Теги: кіно Ізраїль театр актриса актор хвороби щеплення вірус коронавірус
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    «Шкодую, що не вакцинувася». Відома ізраїльська актриса у важкому стані через коронавірус