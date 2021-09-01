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    В Україні виявили понад дві тисячі нових хворих на Covid-19

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    За минулу добу госпіталізовано 874 особи - В Україні виявили понад дві тисячі нових хворих на Covid-19
    За минулу добу госпіталізовано 874 особи
    Фото з відкритих джерел

    44 українці напередодні не змогли подолати коронавірус

    За минулу добу, 31 серпня, в Україні зафіксовано 2075 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 153, медпрацівників – 52). Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

    Також за минулу добу госпіталізовано 874 особи, летальних випадків – 44, одужало – 925 осіб.

    За добу протестовано:

    • методом ПЛР – 28 140 осіб,
    • методом ІФА – 8 159 осіб,
    • експрес-тестами – 27 102 особи.

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 2 288 371 особа;
    • одужало – 2 208 865 осіб;
    • летальних випадків – 53 833;
    • проведено ПЛР-тестувань – 12 008 463.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (268), Харківській (177), Донецькій (139), Чернівецькій (128) та Львівській (121) областях.

    До слова, у ВООЗ розповіли, скільки людей померло від Covid-19 та скільки вакциновано.

    Тим часом Україна перетнула позначку в дев’ять мільйонів щеплень від Covid-19.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я статистика Україна коронавірус
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    В Україні виявили понад дві тисячі нових хворих на Covid-19