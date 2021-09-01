В Україні виявили понад дві тисячі нових хворих на Covid-19

44 українці напередодні не змогли подолати коронавірус

За минулу добу, 31 серпня, в Україні зафіксовано 2075 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 153, медпрацівників – 52). Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Також за минулу добу госпіталізовано 874 особи, летальних випадків – 44, одужало – 925 осіб.

За добу протестовано:

методом ПЛР – 28 140 осіб,

методом ІФА – 8 159 осіб,

експрес-тестами – 27 102 особи.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 288 371 особа;

одужало – 2 208 865 осіб;

летальних випадків – 53 833;

проведено ПЛР-тестувань – 12 008 463.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (268), Харківській (177), Донецькій (139), Чернівецькій (128) та Львівській (121) областях.

До слова, у ВООЗ розповіли, скільки людей померло від Covid-19 та скільки вакциновано.

Тим часом Україна перетнула позначку в дев’ять мільйонів щеплень від Covid-19.