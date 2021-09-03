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    Чи мають право звільнити через відмову від вакцинації: посилання на закони

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    Однак подорожувати за кордон без щеплення не можна - Чи мають право звільнити через відмову від вакцинації: посилання на закони
    Однак подорожувати за кордон без щеплення не можна
    Фото з відкритих джерел

    Вакцинація від Covid-19 в Україні є добровільною

    Українське законодавство чітко дає відповідь на питання, чи може роботодавець звільнити працівника за відмову вакцинуватися. Закон на вашому боці, тож звільнення через відмову від вакцинації є незаконним. Про це пише Медичне право України.

    Є декілька правових норм, що вказують на обов'язковість вашої особистої добровільної згоди на вакцинацію:

    • стаття 43 Конституції України — громадянам гарантується захист від незаконного звільнення. Відмова працівника від вакцинації не може вважатися порушенням трудової дисципліни;
    • стаття 284 Цивільного кодексу України;
    • стаття 43 Основ законодавства про охорону здоров'я;
    • частина 6 статті 12 Закону України «Про захист населення від інфекційних захворювань»;
    • стаття 21 Кодексу законів про працю України.

    Окрім усього вищезазначеного, варто додати, що в Дорожній карті щодо впровадження вакцини від гострої респіраторної хвороби Covid-19 встановлено, що вакцинація від ковіду в Україні буде добровільною для всіх груп населення та професійних груп.

    Нагадаємо, найбільше країн – 140 – визнають для подорожей Covid-вакцину AstraZeneca європейського та корейського виробництва.

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    Теги: закон хвороби вакцинація населення звільнення
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    Чи мають право звільнити через відмову від вакцинації: посилання на закони