«Черговий антивакцинальний фейк». Інфекціоністка пояснила, чому тим, хто хворів на Covid-19, треба щеплюватися

Дослідження поверхневих антитіл не є показником справжньої імунної відповіді проти коронавірусу, підкреслила Надія Дребот

«Можна вирвати з контексту будь-які результати досліджень і їх інтерпретувати на користь того, що не потрібно робити щеплення»

Розмови про те, що вірогідність тяжко захворіти на коронавірус у тих, хто вже перехворів, значно нижча, ніж у вакцинованих, – черговий антивакцинальний фейк. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла практикуючий лікарка-інфекціоністка вищої категорії, член правління ГО «Батьки за вакцинацію» Надія Дребот.

Дребот прокоментувала дослідження ізраїльських фахівців, за результатами якого експерти почали сумніватися у необхідності щеплень від Covid-19.

«Так, у тих, хто перехворів, виробляються антитіла, але ж відомо чимало випадків повторного захворювання – хворіють і вдруге, і навіть втретє. Можна вирвати з контексту будь-які результати досліджень і їх інтерпретувати на користь того, що не потрібно робити щеплення. Вакцинуватися потрібно. Я вважаю, що розганяється черговий антивакцинальний фейк», – наголосила інфекціоністка.

Дребот підкреслила: дослідження поверхневих антитіл не є показником справжньої імунної відповіді проти коронавірусу

«Після хвороби, як правило, більш виражена імунна супресія, тобто виснаження імунної системи. Дослідження на рівні клітинного імунітету дуже дорогі. Тобто дослідження поверхневих антитіл не є показником справжньої імунної відповіді проти коронавірусу. Хизування природним імунітетом дуже у дусі теорій антивакцинаторів. Є випадки, коли люди декілька разів перехворіли коронавірусною інфекцією і ще досі не можуть оговтатися», – пояснила лікарка.

До слова, у Києві запрацювало ще два центри вакцинації, де можна отримати щеплення препаратами CoronaVac, Pfizer, Moderna та AstraZeneca.

За повідомленням міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, Україна не виконала план МОЗ із вакцинації від Covid-19.

Тим часом кількість європейських країн, які дозволили в’їзд вакцинованим українцям, збільшилася до 35.