Чи поїде Maruv на Євробачення? Суспільне озвучило ультимативну вимогу артистці



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Стала відома умова, яка дозволить Maruv представити Україну на Євробаченні

Українська співачка Maruv може представити Україну на пісенному конкурсі «Євробачення-2019» в Ізраїлі, якщо виконає умову, прописану в договорі, наданому для підписання суспільним мовником, який здійснює остаточний вибір артиста для виступу. Про це йдеться у заяві телеканалу UA: Перший.

Головною вимогою у договорі називається відмова від гастролей у країні-агресорі.

«Нацвідбір: одна з умов договору, який надали переможниці Національного відбору на пісенний конкурс «Євробачення» Maruv, відмова від гастролей у Росії. Водночас, в квітні у співачки вже запланований сольний концерт у Москві», - йдеться у повідомленні сторінки UA:Новини, яке перепостив офіційний паблік телеканалу UA:Перший.

Скріншот заяви

Раніше вже повідомлялося, що Суспільне мовлення, яке обирає представника України на пісенному конкурсі Євробачення, попри перемогу в національному відборі співачки Maruv, ще не ухвалило остаточного рішення.

Нагадаємо, в Україні завершився фінал національного відбору на Євробачення-2019. Представляти Україну на конкурсі буде Maruv з піснею Siren Song, перфоменс якої називали дуже відвертим, а її критикували через гастролі в Росії.

У фіналі національного відбору на 64-ий міжнародний пісенний конкурс «Євробачення-2019» взяли участь Freedom-jazz з піснею Cupidon, Anna Maria з піснею My Roud і Kazka з піснею Apart, співачка Maruv з піснею Siren Song, гурт Brunettes Shoot Blondes із піснею Houstonта і дует Yuko з піснею «Галина гуляла».

Раніше керівник Суспільного телебачення Зураб Аласанія нагадав, що кінцеве рішення щодо участі конкретного учасника від країни приймає саме Суспільне. Це сталося після низки скандалів через участь у відборі учасників, які, зокрема, виступають у Росії, або не вважають Крим окупованим.