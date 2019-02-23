Євробачення: Керівник Суспільного натякнув, що результати нацвідбору можуть відмінити



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Зураб Аласанія нагадав, що рішення щодо учасника Євробачення приймає саме Суспільне

Керівник Суспільного телебачення Зураб Аласанія нагадав, що кінцеве рішення щодо участі конкретного учасника від країни приймає саме Суспільне. Відповідний пост був поширений ним перед початком фіналу національного відбору, який у суботу ввечері транслюють два загальнонаціональні канали – СТБ та UA: Перший.

Аласанія відзначив, що «майже всі учасники, що пройшли кола відбору і дісталися фіналу, в своїй життєвій чи кар’єрній діяльності так чи інакше пов‘язані з Росією: гастролями, паспортами чи родичами; культурними чи творчими зв‘язками».

На його думку це означає, що «в той час, коли українське суспільство шукає і виробляє нові правила безпеки в стані війни, яку РФ веде з Україною, - українська сфера культури загалом та музики зокрема (особливо - шоу-бізнес) - все ще інтегрована в російщину більше, ніж ми з вами уявляємо».

Аласанія відзначив, що «скасування нацвідбору» було б неефективним рішенням проблему, що виникла. Водночас він сказав, що «суспільний мовник є тим, хто прийматиме кінцеве рішення по представництву України на міжнародному конкурсі Євробачення - на відміну від поточних рішень, які в процесі Нацвідбору приймають партнери з СТБ і журі».

«Але якщо Суспільне прийме кінцеве рішення про призначення, а не конкурсний відбір виконавця (на що формально має право) - це буде руйнуванням крихкої довіри, ледь виникаючої на українському медійному ринку, і не тільки з групою StarLight Media (СТБ), але й з іншими потенційними партнерами Суспільного. Не кажучи вже про відносини з Європейською Спілкою Мовників, якій належать всі права на Євробачення (а також на масу інших великих міжнародних спортивних подій), і яка наполегливо декларує деполітизованість цього конкурсу. Нагадаю про штраф в 200 тисяч євро, присуджений Суспільному за «недопуск» Україною на свою територію російської виконавиці, що порушила закон України. Поки немає фінального результату - Суспільний мовник може лише уважно слідкувати за перебігом конкурсу й голосуванням: як журі, так і аудиторії», - резюмував Аласанія.

Як повідомляв «Главком», сестри Анна і Марія Опанасюк, учасниці дуету Anna Maria і фіналістки Національного відбору на «Євробачення-2019» оскандалились під час інтерв'ю українському журналісту Роману Скрипіну на кримськотатарському телеканалі ATR. Дівчата не змогли чітко відповісти на питання про те, чий Крим. Співачки також відмовилися відповісти на питання, чи відбулася окупація півострова Росією.

«На це питання ми просто не будемо відповідати, оскільки ми не політики, ми не члени секретаріату президента, щоб відповідати Вам на такі складні політичні питання», - сказали співачки.

Вони також не відповіли на питання про те, чи потрібна кримськотатарська автономія.

Ведуча пропагандистської програми «60 хвилин» на російському федеральному каналі «Росія-1» Ольга Скабєєва підтримала близнят Анну і Марію Опанасюк, які оскандалилися в прямому ефірі, відмовившись визнавати анексію Криму.

Раніше став відомий порядок виступів у фіналі нацвідбору на «Євробачення-2019». Фінал відбору на пісенний конкурс відбудеться сьогодні, 23 лютого.

Нагадаємо, 64-й конкурс «Євробачення» відбудеться 14, 16 і 18 травня у місті Тель-Авів (Ізраїль).

У Міжнародному пісенному конкурсу «Євробачення-2019» візьмуть участь 42 країни.

Також відомо, що співачка Maruv гастролює в Росії, та не має наміру припиняти свої концерти в країні-агресорі.