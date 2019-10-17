Чи розуміє він наслідки? Адвокат Порошенка поставив запитання главі ДБР



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Адвокат Ілля Новіков

Ілля Новіков: Дії Романа Труби можуть підірвати позицію України і в Гамбурзькому трибуналі, і в більш довгостроковій перспективі

Дії директора Державного бюро розслідувань можуть підірвати позицію України і в Гамбурзькому трибуналі, і в більш довгостроковій перспективі, що він може підірвати позицію України щодо санкцій, які були накладені проти Росії та російських посадових осіб після Керченського інциденту. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив адвокат Ілля Новіков, який нещодавно приєднався до команди захисників Порошенка. Юрист особисто хотів би запитати Романа Трубу, якби була можливість, чи розуміє глава ДБР наслідки своїх дій.

«Адже якщо Україна, яка, перш за все, зацікавлена у цих санкціях (проти Росії), сама визнає, що це була провокація, організована її президентом, то це дуже сильно послаблює позиції. Чи розуміє він (Роман Труба) наслідки? Якщо він розуміє, то це – ще більше питання. Якщо ні, то йому варто було б якось проаналізувати цю ситуацію», - резюмував Новіков.

Відомий адвокат каже, що займатиметься «зовнішньополітичним аспектом» справ, у яких фігурує екс-президент України. Ключовим у цій площині є розслідування інциденту у Керченській протоці, яке проводить ДБР. На переконання адвокатів, ця українська державна інституція діє в інтересах… Росії, а її керівник співпрацює з найбільш активним публічним опонентом Петра Порошенка, одіозним Андрієм Портновим. Більше того, ДБР нібито навіть готується звернутися до Росії за правовою допомогою у справі захоплення українських кораблів. Принаймні, про це заявляла партія Порошенка «Європейська солідарність». Глава ДБР Роман Труба поспішив такий намір спростувати.

Як повідомлялось, усього, за даними адвокатів Порошенка, посилаючись на інформацію Державного бюро розслідувань, відкрито 13 проваджень про порушення кримінальних справ. Але не у всіх Петро проходить навіть як свідок. І точно немає справ, відкритих проти Порошенка. При цьому адвокат Ілля Новіков звертає увагу на дивну позицію ДБР, яка ставить під сумнів усі попередні зусилля України у судовій війні з агресором щодо подій у Керченській протоці минулого листопада.

Нагадаємо, прокуратура Панами закрила справу проти Петра Порошенка, яку розглядала за заявою колишнього соратника Віктора Януковича Андрія Портнова. Він обвинувачує п’ятого президента і підконтрольні йому компанії у відмивання коштів, начебто отриманих злочинним шляхом. Адвокати Порошенка нанесли удар у відповідь, заявивши про наклеп збоку колишнього поплічника президента-втікача «Ми також поставили питання про притягнення Портнова до відповідальності за усвідомлене неправдиве повідомлення про злочин», - заявив Ігор Головань, керівник групи адвокатів Петра Порошенка.