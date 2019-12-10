Чилійський військовий літак з 38 людьми розбився по дорозі в Антарктиду



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Зараз ведуться пошуки тих, хто вижив у результаті авіакатастрофи

Літак чилійських військово-повітряних сил, який зник з екранів радарів по дорозі в Антарктиду, розбився. Про це повідомляє прес-служба Військово-повітряних сили Чилі в Twitter.

Як зазначається, зараз ведуться пошуки з метою знайти людей, що вижили.

На борту літака були 38 осіб: 17 членів екіпажу і 21 пасажир.

Борт, що розбився - військово-транспортний Lockheed C-130 Hercule.

У заяві ВПС Чилі зазначається, що з моменту втрати радіозв'язку пройшло більше семи годин.

Незабаром після його зникнення представник військово-повітряних сил країни повідомляв, що у C-130 було достатньо палива для того, щоб продовжувати політ ще кілька годин. Таким чином, до моменту публікації повідомлення чилійських ВВС паливо у літака скінчилося.

Літак прямував з міста Пунта-Аренас на чилійську антарктичну станцію Артуро Прат, розташовану на Південних Шетландських островах. Ця станція з 1947 по 2004 рік функціонувала в якості бази чилійського військово-морського флоту для спостереження за погодою.