Скільки українців досі добре ставляться до Росії: результати опитування

Після вторгнення на територію нашої країни абсолютна більшість українців стабільно погано ставиться до РФ

В Україні 3% громадян добре ставляться до країни-агресорки Росії. Такі дані показало опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Згідно з результатами опитування, після вторгнення на територію нашої країни абсолютна більшість українців стабільно погано ставиться до РФ. Станом на жовтень 2024 року 93% українців погано ставляться до країни-агресорки, добре ставляться лише 3%. Ще 4% респондентів не змогли відповісти на запитання.

інфографіка: КМІС

Дослідження соціологів показують, що напередодні вторгнення навіть на Заході і в Центрі досить багато українців добре ставилися до Росії – 21% і 31% відповідно. На Півдні і Сході тих, хто ставився добре, навіть було більше, ніж тих, хто ставився погано – 45% на Півдні (проти 40%, які ставилися погано) і 53% на Сході (проти 30%, які ставилися погано).

У жовтні 2024 року абсолютна більшість населення у всіх регіонах – від 96% на Заході до 88% на Сході – погано ставиться до Росії. Частка тих, хто ставиться добре, варіює від лише 1% на Заході до 5% на Півдні.

інфографіка: КМІС

Дослідження КМІС проходили 10−16 вересня та 20 вересня–3 жовтня на основі випадкової вибірки мобільних номерів. Були опитані 1013 повнолітніх респондентів у всіх регіонах України, окрім окупованих територій.

Нагадаємо, наразі 43,6% поляків вважає, що відносини між Україною та Польщею «скоріше погіршилися» і 17,7% респондентів відповіли, що вони «однозначно погіршилися». Про це свідчать дані дослідження United Surveys для видання Wirtualna Polska.

До слова, більшість українців готові терпіти війну, скільки це буде потрібно. Найбільша готові до таких очікувань люди віком від 18 до 29 років. Про це свідчать результати опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології.