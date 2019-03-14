Чиновниця «Житомирстандартметрології» за хабарі видавала сертифікати якості



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Фото: ssu.gov.ua

Вартість її «послуг» становила у середньому до 10 тисяч гривень за одне дослідження залежно від складності робіт

Співробітники Служби безпеки України викрили на систематичному отриманні хабарів керівника структурного підрозділу державного підприємства «Житомирстандартметрологія». Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що начальниця одного з відділів держпідприємства налагодила механізм отримання неправомірної вигоди від приватних підприємців за позачергове проведення досліджень щодо відповідності продукції технічним вимогам та оформлення сертифікатів якості. Вартість таких «послуг» становила у середньому до 10 тисяч гривень за одне дослідження залежно від складності робіт.

За інформацією СБУ, до «клієнтської бази» чиновниці входили не лише місцеві мешканці, але й комерсанти із Київської, Чернігівської та Сумської областей.

Правоохоронці затримали жінку на робочому місці під час передачі чергового хабара у розмірі 5 тисяч гривень від приватного підприємця з Київщини.

Фото: ssu.gov.ua

У межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України триває досудове розслідування.

Наразі вирішується питання щодо оголошення затриманій про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу.

Заходи із викриття зловмисниці проводилися спільно зі слідчими ГУ Нацполіції під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.