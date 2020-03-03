  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Здоров'я

    У МОЗ розповіли про стан першого в Україні пацієнта з коронавірусом

    • Розсилка
    Хворий перебуває у визначеній госпітальній базі, - МОЗ - У МОЗ розповіли про стан першого в Україні пацієнта з коронавірусом
    Хворий перебуває у визначеній госпітальній базі, - МОЗ

    Стан здоров’я першого в Україні пацієнта з коронавірусом стабільний, його госпіталізовано, – Ляшко

    Заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко стверджує, що стан здоров’я першого в Україні пацієнта з коронавірусом стабільний, його госпіталізовано. Про це Ляшко сказав на брифінгу, повідомляє «Укрінформ».

    «Хворий перебуває у визначеній госпітальній базі, стан його стабільний. Якщо подивитися по стандарту медичної допомоги, то його можна було не госпіталізувати, а надавати медичну допомогу вдома. Але у зв'язку з тим, що це перші випадки, наше завдання локалізувати, унеможливити внутрішньокраїнну передачу, тому його було госпіталізовано», – сказав Ляшко.

    За його словами, пацієнт разом із дружиною подорожував Італією з 21 лютого. «Симптоми – сухий кашель та лихоманка – у нього з'явилися 29-го (тоді ж чоловіка госпіталізували), а 1 березня були проведені лабораторні дослідження, вірусологічні завершилися 2 березня пізно ввечері», – поінформував головний санітарний лікар України.

    Водночас Ляшко додав, що дружина пацієнта перебуває у самоізоляції. Після повернення з-за кордону подружжя не контактувало з близькими, дотримуючись рекомендацій про самоізоляцію.

    До відома, сьогодні, 3 березня, в Україні підтвердився перший випадок коронавірусу.

    Нагадаємо, станом на 3 березня кількість заражених коронавірусом у світі становить 90182 тисячі осіб.

    Загалом коронавірус зафіксований у 57 країнах і районах світу.

    Раніше повідомлялося, що від коронавірусу в світі померли понад 3 тисячі людей.

    Зазначимо, що Український тиждень у Європарламенті перенесли через коронавірус.

    Читайте також: 

     

    Чернівці дружина вірус коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ