У МОЗ розповіли про стан першого в Україні пацієнта з коронавірусом



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Хворий перебуває у визначеній госпітальній базі, - МОЗ

Стан здоров’я першого в Україні пацієнта з коронавірусом стабільний, його госпіталізовано, – Ляшко

Заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко стверджує, що стан здоров’я першого в Україні пацієнта з коронавірусом стабільний, його госпіталізовано. Про це Ляшко сказав на брифінгу, повідомляє «Укрінформ».

«Хворий перебуває у визначеній госпітальній базі, стан його стабільний. Якщо подивитися по стандарту медичної допомоги, то його можна було не госпіталізувати, а надавати медичну допомогу вдома. Але у зв'язку з тим, що це перші випадки, наше завдання локалізувати, унеможливити внутрішньокраїнну передачу, тому його було госпіталізовано», – сказав Ляшко.

За його словами, пацієнт разом із дружиною подорожував Італією з 21 лютого. «Симптоми – сухий кашель та лихоманка – у нього з'явилися 29-го (тоді ж чоловіка госпіталізували), а 1 березня були проведені лабораторні дослідження, вірусологічні завершилися 2 березня пізно ввечері», – поінформував головний санітарний лікар України.

Водночас Ляшко додав, що дружина пацієнта перебуває у самоізоляції. Після повернення з-за кордону подружжя не контактувало з близькими, дотримуючись рекомендацій про самоізоляцію.

До відома, сьогодні, 3 березня, в Україні підтвердився перший випадок коронавірусу.



Нагадаємо, станом на 3 березня кількість заражених коронавірусом у світі становить 90182 тисячі осіб.

Загалом коронавірус зафіксований у 57 країнах і районах світу.

Раніше повідомлялося, що від коронавірусу в світі померли понад 3 тисячі людей.

Зазначимо, що Український тиждень у Європарламенті перенесли через коронавірус.

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