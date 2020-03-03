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    «Коронавірусна» карта Європи: 20 країн ЄС захворіли, сім ще тримаються

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    «Коронавірусна» карта Європи: 20 країн ЄС захворіли, сім ще тримаються

    Польща, Угорщина, Словаччина, Словенія, Болгарія, Кіпр та Мальта досі не повідомили про випадки зараження Covid-19

    Лише у 7 із 27 держав Європейського Союзу до сьогодні не зафіксовані випадки поширення Covid-19.

    Про це свідчать дані Всесвітньої організації охорони здоров’я.

    Найближчі сусіди України - Польща, Угорщина, Словаччина, а також Словенія, Болгарія, Кіпр та Мальта досі не повідомили про випадки зараження Covid-19.

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    Карта ВООЗ, до якої на момент публікації Україну ще не включено

    Випадки захворювання вже є у Італії, Франції, Німеччині, Іспанії, Португалії, Швеції, Австрії, Хорватії, Греції, Румунії, Нідерландах, Фінляндії, Бельгії, Люксембурзі, Данії, Ірландії, Чехії, Латвії,  Литві та Естонії.

    Серед країн європейського регіону, які не входять до ЄС, хворих з Covid-19 поки що немає в Молдові, Боснії та Герцеговині, Чорногорії, Албанії, Сербії і Туреччині. Як відомо, 3 березня перший випадок захворювання підтвердили в Україні. Також у МОЗ розповіли про стан першого в Україні пацієнта з коронавірусом.

    Загальна кількість підтверджених випадків захворювання в Європі – 2734. Загальна кількість підтверджених випадків смерті – 56.

    Нагадаємо, станом на 3 березня кількість заражених коронавірусом у світі становить 90182 тисячі осіб.

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