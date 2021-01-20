Місія ОБСЄ посилила присутність на Херсонщині через окупований Крим

Кулеба зазначив, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні повинна почати дистанційний моніторинг ситуації в Криму

Очільниця Організації з безпеки та співробітництва у Європі, міністр закордонних справ Швеції Енн Лінде заявила, що спостерігачі ОБСЄ наразі «не прямо» відстежують події, які відбуваються в окупованому Росією Криму. Зокрема, з цією метою місія посилила свою присутність на Херсонщині.

Про це Лінде повідомила у коментарі Крим.Реалії під час спільної з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою пресконференції у Києві.

«Це (відстеження того, що відбувається в Криму, – ред.) включає моніторинг діяльності, яка відбувається на пункті пропуску «Чонгар», а також на східному пункті пропуску «Каланчак». Останнім часом СММ ОБСЄ посилила свою присутність в Херсонському регіоні, для того, щоб відстежувати події, які відбуваються в окупованому Криму. Представники місії також розмовляли з людьми, які проживають у Криму, Херсоні, Києві та Львові», – розповіла Лінде.

Кулеба зазначив, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні повинна почати дистанційний моніторинг ситуації в Криму, оскільки це питання вже «перезріло», і запросив Швецію приєднатися до ініціативи «Кримська платформа».

«Ми зараз знаходимося на стадії розсилки офіційних запрошень для лідерів інших держав на саміт «Кримської платформи», тому, поки ми не зберемо список офіційних підтверджень, я не буду коментувати конкретні країни, які вже погодилися брати участь в саміті. Але я можу сказати вам, що та робота, яку ми проводимо з іншими країнами з роз’яснення цілей «Кримської платформи» і її формату, демонструє, що ця ініціатива отримує все більше підтримки», – заявив Кулеба журналістам.

У свою чергу Лінде нагадала, що її країна на чолі ОБСЄ продовжить підтримувати політичне вирішення конфлікту між Україною і Росією.

«Одним з наших пріоритетів протягом наступного року буде захист системи європейської безпеки, і підтримка політичного вирішення конфлікту відповідно до принципів і зобов’язань ОБСЄ з повною повагою до суверенітету, незалежності і територіальної цілісності України в рамках її міжнародно визнаних кордонів, включаючи Автономну Республіку Крим та місто Севастополь», – повідомила Лінде.