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    Думки вголос

    Путін – дволикий, як курка на російському гербі

    • Ігор Ейдман

      Соціолог

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Путін – дволикий, як курка на російському гербі

    Друга сутність Путіна – параноїк

    Мовою оригіналу

    Не так страшен Путин-вор...

    Проблема в том, что Путин – двулик, как курица на российском гербе. История дворца демонстрирует только одну, наиболее безобидную его ипостась. Это вор-сибарит, торжествующий хам, пошляк-парвеню, дорвавшийся до власти и роскоши. Предел мечтаний вора из известного советского фильма: «Автомашину куплю с магнитофоном, пошью костюм с отливом, и – в Ялту». Путин мог бы сказать, «идя на дело», т.е. в президенты: «Дворец построю в Геленджике с собственным казино, стрип-баром, винзаводом, хоккейной площадкой и варьете. И чтобы чемпионка мира по гимнастике у меня на... шесте крутилась». Для Путина этот пафосный, нелепый дворец – именно такой понтовый костюм с отливом, ради которого стоит воровать.

    Путин-вор – отвратителен, но относительно безопасен для окружающего мира. Если бы это была единственная путинская ипостась, он возможно ушел бы со временем на покой, чтобы в свое удовольствие купаться в наворованной роскоши. Однако, к несчастью, Путин шизофренично двулик.

    Его вторая сущность – параноик. Он одержим манией преследования и бредом величия; верит в западный заговор против себя и в свою «историческую миссию», хочет войти в историю в качестве нового Петра 1 или Сталина, склеить из обломков очередную империю. Поэтому он никуда от власти не уйдет и не прекратит вооружённую экспансию. В качестве диктатора-параноика, имеющего ядерное оружие, миллионную армию и киллеров-ихтамнетов, Путин реально опасен для соседей и мира в целом.

    Джерело: блог Ігора Ейдмана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія Путін путінський режим
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