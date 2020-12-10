  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Чоловік у банку в Маріуполі захопив заручників

    • Розсилка
    Силовики взяли штурмом відділення, ніхто не постраждав - Чоловік у банку в Маріуполі захопив заручників
    Силовики взяли штурмом відділення, ніхто не постраждав
    Фото: tv7.ua

    Зловмисник погрожував вибухівкою і вимагав прибуття поліції, журналістів і спецслужб

    У Маріуполі Донецької області чоловік у четвер, 10 грудня, захопив заручників у банку і погрожував вибухівкою, повідомляє місцевий телеканал TV7 з посиланням на поліцію.

    Відзначається, що інцидент стався після обіду на вулиці Лепорського.

    За даними поліції, зловмисник зайшов у банк з ножем і погрожував працівникам установи вибухівкою. Повідомлення про захоплення банку надійшло на лінію 102, після чого на місце направили співробітників поліції, рятувальників і медиків.

    Загарбник взяв у заручники трьох співробітників банку і зажадав прибуття поліції, журналістів, начальника корпусу оперативно-раптових дій і вибухотехнічної служби.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    Чоловік у банку в Маріуполі захопив заручників
    Чоловік у банку в Маріуполі захопив заручників

    Інших вимог чоловік не називав. Також він не погодився обміняти цивільних на поліцейських. Після цього поліція прийняла рішення штурмувати банк для упіймання загарбника.

    «Звільнено заручників. З цивільних ніхто не постраждав», - розповіли в поліції.

    За фактом події порушено справу за статтею про захоплення заручників (ст.147 Кримінального кодексу України).

     

    У поліції зазначили, що чоловік не мав ознак алкогольного або наркотичного сп'яніння. У коробці виявилася не вибухівка, а предмет, схожий на відеокамеру.

     

    Теги: Маріуполь тероризм заручники вибухівка поліція чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies