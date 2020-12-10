Чоловік у банку в Маріуполі захопив заручників

Зловмисник погрожував вибухівкою і вимагав прибуття поліції, журналістів і спецслужб

У Маріуполі Донецької області чоловік у четвер, 10 грудня, захопив заручників у банку і погрожував вибухівкою, повідомляє місцевий телеканал TV7 з посиланням на поліцію.

Відзначається, що інцидент стався після обіду на вулиці Лепорського.

За даними поліції, зловмисник зайшов у банк з ножем і погрожував працівникам установи вибухівкою. Повідомлення про захоплення банку надійшло на лінію 102, після чого на місце направили співробітників поліції, рятувальників і медиків.

Загарбник взяв у заручники трьох співробітників банку і зажадав прибуття поліції, журналістів, начальника корпусу оперативно-раптових дій і вибухотехнічної служби.

Інших вимог чоловік не називав. Також він не погодився обміняти цивільних на поліцейських. Після цього поліція прийняла рішення штурмувати банк для упіймання загарбника.

«Звільнено заручників. З цивільних ніхто не постраждав», - розповіли в поліції.

За фактом події порушено справу за статтею про захоплення заручників (ст.147 Кримінального кодексу України).

У поліції зазначили, що чоловік не мав ознак алкогольного або наркотичного сп'яніння. У коробці виявилася не вибухівка, а предмет, схожий на відеокамеру.