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    У Росії п’яний чоловік захопив у заручники власних шістьох дітей

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    Поліція веде пеермовини з 38-річним чоловіком - У Росії п’яний чоловік захопив у заручники власних шістьох дітей
    Поліція веде пеермовини з 38-річним чоловіком

    За попередніми даними, чоловік взяв у заручники дітей після скандалу з дружиною

    У Санкт-Петербурзі п’яний чоловік після скандалу з дружиною захопив у заручники шістьох власних дітей. Про це повідомляють росЗМІ.

    «У поліцію Колпинського району Санкт-Петербургу 24 листопада 2020 року надійшло повідомлення від місцевої жительки, яка мешкає на Пролетарській вулиці, про те, що чоловік вигнав її з квартири, замкнувся і утримує в квартирі їхніх шістьох дітей. За попередніми даними, громадянин в поліції на обліку не перебуває», ─ йдеться у повідомленні.

    За попередніми даними, батько погрожує дітям, з яких найстаршому 15 років, а найменшій дитині ─ три.

    Наразі поліція веде перемовини з 38-річним чоловіком.

    Теги: Росія діти тероризм заручники алкогольне сп'яніння поліція чоловік
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