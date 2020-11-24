У Росії п’яний чоловік захопив у заручники власних шістьох дітей

За попередніми даними, чоловік взяв у заручники дітей після скандалу з дружиною

У Санкт-Петербурзі п’яний чоловік після скандалу з дружиною захопив у заручники шістьох власних дітей. Про це повідомляють росЗМІ.

«У поліцію Колпинського району Санкт-Петербургу 24 листопада 2020 року надійшло повідомлення від місцевої жительки, яка мешкає на Пролетарській вулиці, про те, що чоловік вигнав її з квартири, замкнувся і утримує в квартирі їхніх шістьох дітей. За попередніми даними, громадянин в поліції на обліку не перебуває», ─ йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, батько погрожує дітям, з яких найстаршому 15 років, а найменшій дитині ─ три.

Наразі поліція веде перемовини з 38-річним чоловіком.