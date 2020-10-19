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    Чоловік викрав з дільниці урну для голосування, щоб розводити у ній... слимаків

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    <span>Поліція відкрила кримінальне провадження</span> - Чоловік викрав з дільниці урну для голосування, щоб розводити у ній... слимаків
    Поліція відкрила кримінальне провадження

    Зловмисник пояснив, що хотів пристосувати урну для розведення равликів

    Вчора, 18 жовтня, близько 18:20 до Кам'янсько-Дніпровського відділення поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від голови виборчої комісії про те, що з приміщення виборчої дільниці невідома особа викрала урну для голосування. Про це повідомляє пресслужба Запорізької поліції.

    На місце події виїхала слідчо-оперативна група відділення поліції на чолі з керівництвом. Співробітники поліції встановили, що крадіжка була скоєна впродовж останньої доби. Всього на виборчій дільниці знаходилось 5 порожніх урн для голосування, одну з яких було викрадено.

    Вжитими оперативно-пошуковими заходами особа порушника була встановлена співробітниками місцевої поліції вранці 19 жовтня. Ним виявився 17-річний місцевий мешканець. 

    Коли правоохоронці з’явилися на його подвір’ї, хлопець одразу зізнався у скоєному
    Коли правоохоронці з’явилися на його подвір’ї, хлопець одразу зізнався у скоєному

    Юнак пояснив, що збирався використати урну, як інкубатор для вирощування і розведення равликів. Проте, дії молодика мають ознаки кримінального правопорушення. 

    Слідчим за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

    Нагадаємо, що вибори на Київщині: поліція вже відкрила 36 кримінальних проваджень.

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