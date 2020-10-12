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    У США підліток викрав шкільний автобус

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    ЗМІ інформує, що поліцейські оточили автобус, вивели малолітнього викрадача з автобуса і наділи на нього наручники - У США підліток викрав шкільний автобус
    ЗМІ інформує, що поліцейські оточили автобус, вивели малолітнього викрадача з автобуса і наділи на нього наручники

    11-річний хлопчик пів години їздив містом, доки не врізався в газопровід і потім у дерево

    В американському штаті Луїзіана поліцейські влаштували гонитву за 11-річним хлопчиком, який викрав шкільний автобус в місті Батон-Руж. Про це повідомляє місцевий телеканал WBRZ.

    Зазначається, що дитину затримали.

    «Вранці у неділю дитина пробралася в автобус у північній частині міста і змогла завести його. Поліція почала гонитву за викраденим автобусом близько 11.00 за місцевим часом (19.00 за Києвом). Приблизно через пів години автобус врізався в газопровід і потім у дерево», – йдеться у повідомленні.

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    ЗМІ інформує, що поліцейські оточили автобус, вивели малолітнього викрадача з автобуса і наділи на нього наручники. «Хлопчика помістили під варту в центр тримання неповнолітніх за кількома звинуваченнями, включаючи крадіжку автомобіля і вчинення насильства за обтяжуючих обставин», – повідомляють журналісти.

    У поліції наголосили, що малолітній зловмисник «навмисно намагався врізатися у транспортні засоби».

    Інший місцевий канал WAFB9 додає, що в гонитві брала участь «дюжина поліцейських». Школяр на автобусі і низка поліцейських автомобілів проїхали через кілька районів міста.

    Нагадаємо, в Рівному неповнолітній викрав маршрутку двічі за тиждень. Під час одного з викрадень в салоні перебували пасажири.

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