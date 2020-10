У США підліток викрав шкільний автобус

11-річний хлопчик пів години їздив містом, доки не врізався в газопровід і потім у дерево

В американському штаті Луїзіана поліцейські влаштували гонитву за 11-річним хлопчиком, який викрав шкільний автобус в місті Батон-Руж. Про це повідомляє місцевий телеканал WBRZ.

Зазначається, що дитину затримали.

«Вранці у неділю дитина пробралася в автобус у північній частині міста і змогла завести його. Поліція почала гонитву за викраденим автобусом близько 11.00 за місцевим часом (19.00 за Києвом). Приблизно через пів години автобус врізався в газопровід і потім у дерево», – йдеться у повідомленні.

ЗМІ інформує, що поліцейські оточили автобус, вивели малолітнього викрадача з автобуса і наділи на нього наручники. «Хлопчика помістили під варту в центр тримання неповнолітніх за кількома звинуваченнями, включаючи крадіжку автомобіля і вчинення насильства за обтяжуючих обставин», – повідомляють журналісти.

Viewer video of the school bus chase. 11-year-old boy behind the wheel pic.twitter.com/emIzMvBrL8