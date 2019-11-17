Кількість жертв вибухів у Балаклії зросла



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Четверо військових ще перебувають у медзакладі

У лікарні помер один з військовослужбовців, котрі постраждали внаслідок вибуху на складі боєприпасів Міністерства оборони в Балаклії Харківської області.

Про це повідомила пресслужба Генштабу Збройних сил України.

Військовий помер 17 листопада у Харківській міській клінічній лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги.

«Решта військовослужбовців, які також постраждали внаслідок події, знаходяться на лікуванні, загроза їхньому життю відсутня», – додали у штабі.

У Міноборони розповіли, що помер 43-річний водій, старший солдат, який отримав термічні опіки, політравму та чисельні осколкові ураження.

Нагадаємо, 15 листопада у Балаклії місцеві почули вибухи. У Збройних сил України заявили, що ситуація планова – військовослужбовці проводили утилізацію залишків боєприпасів, які не можна транспортувати.

У той же день стало відомо, що внаслідок вибуху на складі боєприпасів двоє військовослужбовців загинули, ще п’ятеро постраждали.

У Генштабі Збройних сил України заявили, що ймовірною причиною вибухів боєприпасів у Балаклії є загоряння твердопаливного двигуна до ракети.