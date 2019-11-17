На столичній Троєщині другий вибух за останні пів доби
На світанку у лотерейному кіоску вибухнув саморобний вибуховий пристрій
У неділю вранці, 17 листопада, на Троєщині у Києві стався вибух у лотерейному кіоску.
Про це «Главкому» стало відомо з власних джерел.
Повідомлення про вибух екстрені служби отримали о 5:45. Прибувши на місце виклику на вулицю Марини Цвєтаєвої, 18а, попередньо встановлено, що у лотерейному кіоску вибухнув саморобний вибуховий пристрій.
Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.
Як повідомляв «Главком», 16 листопада близько 21:00 двоє чоловіків загинули внаслідок вибуху в гуртожитку на вулиці Карла Маркса на Троєщині.
Загиблі – чоловіки близько 40 років. Попередньо, у кімнаті гуртожитку вибухнула граната.
Також у мережі з'явилися фото з місця смертельного вибуху в гуртожитку у Києві.
До слова, поліція Києва встановила особи чоловіків, які загинули в результаті вибуху в гуртожитку у Деснянському районі столиці.