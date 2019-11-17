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    На столичній Троєщині другий вибух за останні пів доби

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    Внаслідок інциденту ніхто не постраждав - На столичній Троєщині другий вибух за останні пів доби
    Внаслідок інциденту ніхто не постраждав

    На світанку у лотерейному кіоску вибухнув саморобний вибуховий пристрій

    У  неділю вранці, 17 листопада, на Троєщині у Києві стався вибух у лотерейному кіоску.

    Про це «Главкому» стало відомо з власних джерел.

    Повідомлення про вибух екстрені служби отримали о 5:45. Прибувши на місце виклику на вулицю Марини Цвєтаєвої, 18а, попередньо встановлено, що у лотерейному кіоску вибухнув саморобний вибуховий пристрій.

    Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

    Як повідомляв «Главком», 16 листопада близько 21:00 двоє чоловіків загинули внаслідок вибуху в гуртожитку на вулиці Карла Маркса на Троєщині.

    Загиблі – чоловіки близько 40 років. Попередньо, у кімнаті гуртожитку вибухнула граната.

    Також у мережі з'явилися фото з місця смертельного вибуху в гуртожитку у Києві.

    До слова, поліція Києва встановила особи чоловіків, які загинули в результаті вибуху в гуртожитку у Деснянському районі столиці.

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