Чоловік заявив про викрадення його сина бойовиками на блокпосту поблизу Мар’їнки



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За словами чоловіка, сина утримують у приміщення слідчого ізолятору Донецька

Бойовики викрали людину на блокпосту неподалік КПВВ «Мар’їнка». Про це повідомляє УНН з посиланням на джерело у правоохоронних органах.

Про викрадення повідомив батько потерпілого. Чоловік заявив, що його сина 1991 року народження, бойовики затримали на блокпості «Каргіл».

За словами чоловіка, його сина утримують у приміщення слідчого ізолятору Донецька.

Розпочато розслідування у кримінальному провадженні відкритому за ст. ст. 146 КК України (незаконне позбавлення волі).

Як повідомлялось, на Київщині через борги чоловіка вивезли за місто.