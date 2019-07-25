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    Чоловік заявив про викрадення його сина бойовиками на блокпосту поблизу Мар’їнки

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    Чоловік заявив про викрадення його сина бойовиками на блокпосту поблизу Мар’їнки

    За словами чоловіка, сина утримують у приміщення слідчого ізолятору Донецька

    Бойовики викрали людину на блокпосту неподалік КПВВ «Мар’їнка». Про це повідомляє УНН з посиланням на джерело у правоохоронних органах.

    Про викрадення повідомив батько потерпілого. Чоловік заявив, що його сина 1991 року народження, бойовики затримали на блокпості «Каргіл».

    За словами чоловіка, його сина утримують у приміщення слідчого ізолятору Донецька.

    Розпочато розслідування у кримінальному провадженні відкритому за ст. ст. 146 КК України (незаконне позбавлення волі).

    Як повідомлялось, на Київщині через борги чоловіка вивезли за місто.

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