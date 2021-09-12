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    Чотири літаки зі співробітниками ООН повернулися до Афганістану

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    Представники ООН повернуться в Афганістан, аби запобігти кризі у суспільстві країни - Чотири літаки зі співробітниками ООН повернулися до Афганістану
    Представники ООН повернуться в Афганістан, аби запобігти кризі у суспільстві країни
    Фото з відкритих джерел

    Представники місії опрацьвуватимуть гуманітарні проблеми в країні

    Чотири літаки зі співробітниками ООН, які покинули Афганістан минулого місяця, повернулися в країну. Вони вже приземлилися в аеропорту Кабула, зазначає телеканал Al Jazeera з посиланням на джерело.

    За деякими даними, делегації з ООН будуть в тому числі займатися гуманітарною допомогою країні.

    За прогнозами ООН на кінець серпня 2021 року, жителів Афганістану скоро чекає гуманітарна катастрофа. У наступному році більше половини всіх дітей у віці до п'яти років будуть серйозно недоїдати. Останні десятиліття країна і так сильно залежала від природних ресурсів та гуманітарної та фінансової допомоги з-за кордону – в 2019 році її загальна сума склала майже чверть валового національного доходу країни. Тепер афганцям практично нема на що розраховувати.

    Без фінансової допомоги міжнародного співтовариства Афганістану в країні почнеться масовий голод, переконана глава місії зі сприяння Афганістану Дебора Лайонс.

    Нагадаємо, гуманітарна криза в Афганістані може зачепити щонайменше 18 мільйонів осіб, що складає половину населення країни. Рада безпеки ООН збиралася на позачергове засідання у зв'язку із ситуацією в Афганістані. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш виступив перед членами Радбезу та звернувся до президента Афганістану Ашрафа Гані. Зокрема Гуттереш заявив, що усі сторони виконують свої зобов'язання щодо захисту цивільних осіб, та закликав усіх надати гуманітарним працівникам доступ для надання своєчасних і життєво важливих послуг людям.

    За повідомленням ООН, у травні та червні 2021 року було вбито або поранено майже 2400 мирних жителів Афганістану, що є найбільшим показником за ці два місяці з моменту початку обліку у 2009 році.

    Теги: ООН Афганістан криза Талібан населення
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    Чотири літаки зі співробітниками ООН повернулися до Афганістану