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    Афганські пілоти втекли до Узбекистану

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    Пілоти збройних сил Афганістану втекли до Узбекистану - Афганські пілоти втекли до Узбекистану
    Пілоти збройних сил Афганістану втекли до Узбекистану
    Фото: АР

    Близько 585 громадян Афганістану – стало проблемою для уряду Узбекистану з моменту їх прибуття

    Пілоти збройних сил Афганістану разом з сім'ями втекли до Узбекистану. Частину з них звідти перенаправляють на американську базу в Досі, Катар, повідомляє Wall Street Journal з посиланням на джерела.

    «Присутність пілотів, екіпажів і членів їх сімей в Узбекистані – всього близько 585 осіб – стало проблемою для уряду Узбекистану з моменту їх прибуття», – зазначають у виданні.

    Зазначається, що влада Узбекистану підтримувала відносини з талібами протягом багатьох років.

    Рух «Талібан», в свою чергу, розкритикував прийняте рішення, вказуючи на те, що ці пілоти «потрібні своїй країні», яка тільки почала відновлюватися.

    Підкреслюється також, що рішення перевести їх на американську базу було прийнято за підтримки з боку членів Конгресу США. При цьому залишається невідомою доля 46 повітряних суден, що знаходяться на аеродромі Термез в Узбекистані недалеко від кордону з Афганістаном, в числі яких літаки-розвідники Black Hawk і PC-12, а також радянські Мі-17.

    Раніше члени терористичного руху «Талібан» вбили брата колишнього віцепрезидента країни Амрулли Салеха – Рухоллу Азізі. Чоловіка минулої ночі затримали, а потім застрелили.

    Сам колишній віцепрезидент Амрулла Салех покинув Афганістан. З Панджшеру вігн виїхав у Таджикистан. Також Салех заявляв, що після втечі глави держави Ашрафа Гані він виконує обов'язки президента.

    До слова, США зізналися, що підтримують контакти з талібами.

    Нагадаємо, Ашраф Гані, який склав із себе повноваження президента Афганістану і залишив країну після наступу талібів, відкинув звинувачення, що він нібито вивіз велику суму грошей.

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    Теги: США Афганістан Таджикистан Узбекистан Талібан Катар
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    Афганські пілоти втекли до Узбекистану