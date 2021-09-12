Франція відмовилася визнавати уряд талібів

Париж не буде підтримувати відносини з новим урядом Афганістану

Французький міністр звинуватив «Талібан» у брехні

Франція не буде підтримувати відносини з урядом Афганістану, який сформував радикальний рух «Талібан». Про це заявив французький міністр закордонних справ Жан-Ів Ле Дріан, передає телеканал France 5.

«Таліби сказали, що дозволять деяким іноземцям та афганцям виїхати вільно, говорили про інклюзивний і представницький уряд, але вони брешуть», – заявив міністр.

За його словами, Франція відмовляється визнавати новий уряд Афганістану і мати будь-які стосунки з ним.

Як відомо, 7 вересня бійці руху «Талібан» оголосили про формування афганського уряду. Його головою став Мохаммад Хасан Ахунд.

Раніше члени терористичного руху «Талібан» вбили брата колишнього віцепрезидента країни Амрулли Салеха – Рухоллу Азізі. Чоловіка минулої ночі затримали, а потім застрелили.

Сам колишній віцепрезидент Амрулла Салех покинув Афганістан. З Панджшеру вігн виїхав у Таджикистан. Також Салех заявляв, що після втечі глави держави Ашрафа Гані він виконує обов'язки президента.

До слова, США зізналися, що підтримують контакти з талібами.

Нагадаємо, Ашраф Гані, який склав із себе повноваження президента Афганістану і залишив країну після наступу талібів, відкинув звинувачення, що він нібито вивіз велику суму грошей.

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