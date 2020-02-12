Дві собаки, три кота: українець піснею висміяв «слугу народу» Брагара



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Музикант Григорій Воля

Українці продовжують висміювати ініціативу «Слуги народу» продати собаку і розрахуватися за газ

Музикант Григорій Воля піснею висміяв нардепа від «Слуги народу» Євгенія Брагара, який порадив пенсіонерці продати пса, щоб розрахуватися за комуналку.

Відповідний відеоролик Григорій Воля опублікував на своєму Youtube-каналі.

«Дві собаки, три кота — математика проста. Заплатіть ще за воду, не робіть державі шкоду. І продайте хом’яка — з нього вигода яка. «Продай собаку — заплати за газ!». Вже навіть кури сміються з нас», — співає Воля.

Також музикант обіграв в пісні ситуацію: господарям прийшла квитанція за газ та їхньому собаці Шарику доводиться ховатися, щоб не бути проданим.

«Я дам відповідь таку: у голові в когось куку. А Шаріка я не продам, хай депутат за газ заплатить сам», — резюмував музикант.

Григорій Семергий — вчитель української мови, співає і музикант. У мережі він відомий як автор жартівливих пісень на політичну тематику Григорій Воля.

«Мене звуть Григорій Семергий. Я автор та виконавець своїх пісень, а також пишу тексти для популярних артистів. Моїх пісень налічується близько 250 штук. Я пишу про те, що близьке мені і кожній людині. Це і серйозні, і гумористичні пісні про ситуацію в країні, про політику, про природу, про кохання та інші», — розповідає про себе сам автор.

Як відомо, народний депутат з партії «Слуга народу» Євгеній Брагар запропонував літній жінці продати собаку «елітної породи» та розрахуватися за комунальні послуги. Він додав, що особисто стикався із ситуацією, коли люди з кількома квартирами хотіли оформити субсидію.

Пенсіонерка, якій депутат з партії «Слуга народу» Євген Брагар запропонував продати собаку, щоб сплатити за газ, заявила про своє розчаруванням політикою чинного президента Володимира Зеленського.