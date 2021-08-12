У Криму після «ремонту» окупантів впала стіна філармонії (відео)

За попередніми даними, у процесі «ремонту» було пошкоджено опорну стіну філармонії

На щастя, від руйнування історичної будівлі XIX століття ніхто не постраждав

Окупаційна влада Сімферополя провела «ремонтні роботи» у Кримській філармонії, які спричинили часткове руйнування будівлі найстарішої культурної установи півострова, розташованої на вулиці Пушкіна. Про це повідомив телеканал ATR.

Спочатку 10 серпня обвалився невеликий шматок стіни на подвір’ї філармонії, проте невдовзі стіна двоповерхової споруди повністю розсипалася.

До будівлі одразу обмежили доступ та оточили квартал.

За повідомленням місцевих жителів, ремонтні роботи там провели місяць тому, але більше вони будівельників на об’єкті не бачили.

Будівля була зведена у 1871 році. Спочатку там розташовувалися Міська дума і управа, а в 30-х роках минулого століття там розмістили Кримську державну філармонію.

Нагадаємо, Російська Федерація за перше півріччя 2021 року в окупованому Криму провела 20 військових навчань за участю 23 850 військовослужбовців і понад 1900 одиниць бойової техніки.