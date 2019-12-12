Чубарова затримали в аеропорту Румунії



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Рефат Чубаров наголосив, що через цей інцидент посольство України в Румунії звернеться за поясненнями до компетентних органів Румунії

Голова Меджлісу підозрює «щупальця» Росії

Голову Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова сьогодні румунські прикордонники 3,5 години утримували в аеропорту Бухареста. Про це сам Чубаров повідмив у Facebook.

«Не очікував, що отруйні щупальця російських спецслужб постараються дістати мене в Румунії. Сьогодні при прильоті в Бухарест і проходженні прикордонного контролю румунські прикордонники вилучили у мене паспорт і 3,5 години без пояснення причин утримували мене в трансферній зоні аеропорту. Негайне втручання в ситуацію посла України в Румунії Олександра Банькова і консула посольства України в Румунії Павла Некрасова дозволили через 3,5 години чекання вирішити ситуацію і близько 7:00 ранку я вже був у готелі, щоб о 9:30 почати виконувати програму перебування», – написав він.

Голова Меджлісу додав, що однією із цілей його візиту в Румунію є заплановані на сьогодні зустрічі з державним секретарем Міністерства закордонних справ, а також з експертами German Marshall Fund of the United States для обговорення ситуації в тимчасово окупованому Російською Федерацією Криму та мілітаризації півострова і Чорного моря.

Чубаров наголосив, що через цей інцидент посольство України в Румунії звернеться за поясненнями до компетентних органів Румунії.

За його голови Меджлісу, з моменту окупації Криму він і його колеги геть виключили зі своїх поїздок країни Центральної Азії, а також Вірменію, Білорусь, Казахстан і Киргизію. Адже на територіях цих країн «російські спецслужби мають де-факто право арешту переслідуваних Росією осіб, незалежно від їхнього громадянства».

Раніше Чубаров заявив про підготовку масштабної ходи «Світ проти насильства і окупації. Марш гідності» з материкової частини України до окупованого Криму.