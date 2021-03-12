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    Єврокомісія розглядає можливість введення електронних в'їзних віз

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    Єврокомісія розглядає можливість введення електронних в'їзних віз - Єврокомісія розглядає можливість введення електронних в'їзних віз
    Єврокомісія розглядає можливість введення електронних в'їзних віз

    Європейська комісія проведе консультації з 11 березня по 3 червня

    Європейська комісія розпочинає громадські консультації для оцінки ймовірності введення електронних віз на в'їзд до ЄС для громадян третіх країн. Вони замінять паперові стікери, що проставляються в закордонних паспортах.

    Про це повідомляється на сайті Європейської комісії.

    Безконтактна процедура дозволить заощадити час і гроші мандрівників. Також це спростить роботу консульських відомств, забезпечить високий рівень безпеки на зовнішніх кордонах Європейського союзу.

    У Єврокомісії вже заявляли про намір модернізувати та перевести в цифровий формат більшість громадських послуг в ЄС.

    Європейська комісія проведе консультації з 11 березня по 3 червня. Результати будуть відомі до кінця 2021 року.

    Оновлений пакт ЄС з питань міграції та притулку визначає завдання повної цифровізації візових процедур до 2025 року.

    Нагадаємо, у Міністерстві закордонних справ розповіли, як буде працювати платний дозвіл на поїздки українців до країн Європейського Союзу. Така вимога стане обов'язковою з 2022 року для в'їзду в ЄС без візи.

    Раніше Європейську інформаційну систему авторизації подорожей (ETIAS) планували впровадити в 2021 році, але з технічних причин перенесли на 2022-й. Тепер у МЗС опрацьовують питання проведення з ЄС роз'яснювальної кампанії для українців щодо функціонування ETIAS.

    Теги: МЗС ЄС Єврокомісія гроші візи
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