У Польщі тести на Covid-19 будуть продавати в супермаркетах

Один покупець може одночасно придбати максимум 3 тестові блоки Primacovid

Тест Primacovid коштуватиме близько 360 грн

Торгова мережа Biedronka з понеділка продаватиме тести на виявлення антитіл до SARS-CoV-2.

«Мережа Biedronka буде першою в Польщі, яка продає сертифікований тест на виявлення антитіл SARS-CoV-2 з 15 березня цього року. Тест, вироблений швейцарською лабораторією Prima Lab, має точність понад 98%», – йдеться в повідомленні компанії.

Ціна є набагато нижчою за лабораторну: одна штука – 49,99 злотих (близько $13).

Один покупець може одночасно придбати максимум 3 тестові блоки Primacovid.

«Примаковід» – так званий серологічний тест. Це означає, що він виявляє в крові антитіла IgG та IgM, які виробленні імунною системою під час боротьби з коронавірусом.

Тест можна зробити вдома. Для аналізу використовується невелика проба крові, а час очікування результату – близько 10 хвилин.

Biedronka – одна з найбільших торгових мереж в Польщі (3115 магазинів).

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