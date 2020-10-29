Президент ветував закон про телекомунікації



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Законопроєкт мав замінити попередній закон «Про телекомунікації» від 2004 року

Документ направлено на розгляд Комітету з питань цифрової трансформації

Законопроєкт про електронні комунікації (№3014) повернуто до Верховної Ради без підпису президента Володимира Зеленського. Документ з його пропозиціями передали на розгляд профільного комітету.

Про це свідчать дані на веб-порталі парламенту.

Документ був підтриманий парламентом 30 вересня, а вже 13 жовтня його підписав голова Верховної Ради Дмитро Разумков, після чого його передали на підпис президенту.

Законопроєкт має визначити виключний перелік вимог до учасників ринку електронних комунікацій, а також регулювати вартість інтернету. Документ також визначає відповідальність за порушення законодавства про електронні комунікації.

Рекомендації президента, зокрема, стосуються питань щодо збирання та зберігання персональної інформації користувачів інтернету, доступу до такої інформації, а також доступу постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг до земельних ділянок та інфраструктури для розгортання там мереж.

Зазначимо, що робота над документом тривала майже два роки – до закону подали близько тисячі правок, понад триста за них врахували. Він мав набути чинності з 1 січня 2022 року. До цього часу мали б ухвалити низку підзаконних актів, які мають сприяти його реалізації.

Законопроєкт мав замінити попередній закон «Про телекомунікації» від 2004 року. За 16 років до нього було внесено десятки правок і доповнень. Мобільні оператори вважають, що він морально застарів і потребував заміни.