Українці Італії вийшли на акцію проти диктатора Путіна (фото)

Серед присутніх були також італійці

У багатьох виступах лунали заклики до конкретних дій у наданні допомоги Україні

Сьогодні ввечері, 25 лютого, у місті Брешія в Італії пройшла акція проти вторгнення окупаційних військ на територію України. На площу Меркато прийшла велика кількість українців, серед яких багато молодих людей, повідомляє кореспондент «Главкома».

Значна кількість виступів була італійською мовою. Серед присутніх були також італійці.

У багатьох виступах лунали заклики до конкретних дій у наданні допомоги Україні.

Нагадаємо, другу добу триває війна з російськими окупантами. У Києві близько 4:22 ночі пролунало кілька вибухів. Уламки збитої ворожої ракети влучили у багатоповерхівку в районі Позняків, на вулиці Кошиця, 7-а. Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, наразі відомо про трьох поранених.

Радник очільника МВС Антон Геращенко також повідомив, що росіяни били по Києву крилатими або балістичними ракетами. «Потужні два вибухи у Києві, – робота українських систем ППО. Просимо не панікувати, а у випадку, коли чуєте сирени, перейти до укриття», – зазначили у Держспецзв'язку. За даними Пентагону протягом доби російські окупанти випустили понад 160 ракет по Україні.