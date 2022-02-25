Уряд анонсував випуск військових облігацій

Кошти, залучені від розміщення облігацій, зараховуються до державного бюджету

Кабінет міністрів 25 лютого ухвалив постанову «Про випуск облігацій внутрішньої державної позики «Військові облігації».

«Здійснити державні внутрішні запозичення в обсязі до 400 млрд. гривень шляхом поетапного випуску облігацій внутрішньої державної позики "Військові облігації" (далі – облігації) з такими основними умовами: номінальна вартість однієї облігації – 1000 гривень; купонний період – один рік; ставка доходу – 11 відсотків річних; строк обігу – до 15 років», – сказано у тексті документа.

Кошти, залучені від розміщення облігацій, зараховуються до державного бюджету.

Окремо міністерству фінансів доручено забезпечувати розміщення облігацій для їх купівлі Національним банком та під час складання проекту державного бюджету України на відповідний рік передбачати кошти на їх погашення та обслуговування.

Нагадаємо, другу добу триває війна з російськими окупантами. У Києві близько 4:22 ночі пролунало кілька вибухів. Уламки збитої ворожої ракети влучили у багатоповерхівку в районі Позняків, на вулиці Кошиця, 7-а. Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, наразі відомо про трьох поранених.

Радник очільника МВС Антон Геращенко також повідомив, що росіяни били по Києву крилатими або балістичними ракетами.

«Потужні два вибухи у Києві, – робота українських систем ППО. Просимо не панікувати, а у випадку, коли чуєте сирени, перейти до укриття», – зазначили у Держспецзв'язку.

За даними Пентагону протягом доби російські окупанти випустили понад 160 ракет по Україні.