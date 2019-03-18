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    У світі

    Циклон «Ідай» в Африці: жертв уже 215

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    Циклон «Ідай» в Африці: жертв уже 215

    Щонайменше 126 людей загинули у Мозамбіку й Малаві і 89 в Зімбабве, - Червоний Хрест

    Кількість загиблих унаслідок циклону «Ідай», що накрив південний схід Африки, зросла до 215 людей. Про це повідомляє AlJazeera з посиланням на Червоний Хрест та Міністерство інформації Зімбабве.

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    «Кількість загиблих зросла до щонайменше 215 людей в результаті циклону «Ідай», що пройшов центром Мозамбіку минулого тижня та приніс повінь і сильний вітер», - йдеться у повідомленні.

    За даними Червоного Хреста, щонайменше 126 людей загинули у Мозамбіку й Малаві, а в міністерстві інформації Зімбабве у понеділок заявили про 89 загиблих в країні.

    Як зазначили у Червоному Хресті, остаточна кількість загиблих буде встановлена, лише коли буде відомий весь масштаб руйнувань, адже ще очікуються сильні зливи в регіоні.

    Раніше повідомлялося про щонайменше 160 загиблих від циклону «Ідай». Ще щонайменше 100 осіб вважаються зниклими безвісти у східній частині Зімбабве.

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