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    Синоптики обіцяють киянам у п’ятницю «нельотну» погоду

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    На Київ насувається гроза - Синоптики обіцяють киянам у п’ятницю «нельотну» погоду
    На Київ насувається гроза
    Фото: glavcom.ua

    У столиці очікуються грозі зі шквальним вітром

    У п’ятницю, 6 серпня, в Києві очікуються грози, вдень значні дощі, шквали вітру 15-20 м/с (І рівень небезпеки, жовтий). Про це повідомляє Український гідрометцентр.

    Фахівці рекомендують під час грози зачиняти вікна і не підходити до них, не братися за металеві вхідні двері.

    Основні рекомендації, яких слід дотримуватись мешканцям міста під час сильного вітру:

    • усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
    • якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
    • у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;
    • уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

    При падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо необхідно негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103. У разі виявлення місць підтоплень на проїжджій частині чи тротуарах звертайтесь до цілодобової диспетчерської КК «Київавтодор» за тел.: 284-74-19.

    За прогнозом Укргідрометцентру, 5 серпня в Києві також очікуються грози, вдень подекуди шквали вітру 15-20 м/с (І рівень небезпеки, жовтий).

    Нагадаємо, експерти розповіли, яких метаморфоз зазнає клімат в Україні через 50 років.

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    Теги: прогноз погоди Київ Укргідрометцентр негода дощ
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    Синоптики обіцяють киянам у п’ятницю «нельотну» погоду