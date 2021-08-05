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    В Україні оголошено штормове попередження: де сьогодні розгуляється негода

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    Київ сьогодні накриє гроза, а Карпати &ndash; злива - В Україні оголошено штормове попередження: де сьогодні розгуляється негода
    Київ сьогодні накриє гроза, а Карпати – злива
    Фото: glavcom.ua

    У Києві та Київській області грози, вдень подекуди шквали 15-20 м/с

    Синоптики оголосили в Україні штормове попередження: Київ сьогодні накриє гроза, а Карпати – злива. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

    Так, сьогодні у Києві та Київській області грози, вдень подекуди шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

    5-6 серпня у західних, північних, більшості центральних, Одеській та Миколаївській областях грози, вдень місцями град та шквали 15-20 м/с.

    Крім того, ввечері 5 серпня на Закарпатті та в Карпатах, 6 серпня у західній частині країни значні дощі (І рівень небезпечності, жовтий), а вночі завтра в Карпатах сильні дощі (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий).

    Раніше стало відомо, що 5-6 серпня Україну заливатимуть потужні зливи з грозами (відеопрогноз).

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    Теги: прогноз погоди Київ ДСНС Укргідрометцентр негода буревій дощ
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    В Україні оголошено штормове попередження: де сьогодні розгуляється негода