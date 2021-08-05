В Україні оголошено штормове попередження: де сьогодні розгуляється негода

У Києві та Київській області грози, вдень подекуди шквали 15-20 м/с

Синоптики оголосили в Україні штормове попередження: Київ сьогодні накриє гроза, а Карпати – злива. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Так, сьогодні у Києві та Київській області грози, вдень подекуди шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий).

5-6 серпня у західних, північних, більшості центральних, Одеській та Миколаївській областях грози, вдень місцями град та шквали 15-20 м/с.

Крім того, ввечері 5 серпня на Закарпатті та в Карпатах, 6 серпня у західній частині країни значні дощі (І рівень небезпечності, жовтий), а вночі завтра в Карпатах сильні дощі (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий).

Раніше стало відомо, що 5-6 серпня Україну заливатимуть потужні зливи з грозами (відеопрогноз).