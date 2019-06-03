Ціна нафти стрімко падає: мінус 10% за травень



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Причиною зниження котирувань фахівці називають стурбованість щодо попиту на тлі імовірного уповільнення світової економіки, викликаного торговельними війнами між країнами

На світовому ринку нафти триває зниження котирувань, у травні ціни знизилися більш як на 10%. Аналітики називають травень 2019 року найгіршим для нафти за останні сім років.

Ціни продовжили знижуватися і на початку першої торговельної сесії червня. У понеділок в Азії котирування впали ще більш як на 1%, станом на 8:15 за Києвом барель Brent оцінюється в 61 долар 16 центів. Ще в третій декаді квітня ціни сягали 75 доларів за барель.

Причиною зниження котирувань фахівці називають стурбованість щодо попиту на тлі імовірного уповільнення світової економіки, викликаного торговельними війнами між країнами.

Напередодні повідомлялося, що ціни на нафту в 2019 році будуть нижчими за прогнозовані раніше через менш динамічне, ніж очікувалося, зростання світової економіки і збільшення нафтовидобутку в країнах, що не входять в ОПЕК. Такий прогноз зробили аналітики ООН.

Згідно з прогнозом ООН, середня ціна на сиру нафту складе 66 дол. за барель в 2019 році і 65 дол. за барель в 2020 році.

«Очевидно, що ціновий цикл для сировинних товарів підійшов до завершення, і це створює проблеми для експортерів, але може відкрити нові можливості для імпортерів», - цитує прес-служба ООН слова віце-президент Світового банку Джейла Пазарбашиолу. На її думку, експортерам, можливо, доведеться диверсифікувати економіку, щоб адаптуватися до зниження прибутку від продажу сировини.

Згідно з прогнозом, ціни на енергоносії в цілому - з урахуванням природного газу і вугілля - будуть в 2019 році в середньому на 7,9% нижче від рівня 2018 року.

Джерело: Радіо Свобода