Світові поставки нафти можуть бути під загрозою – король Саудівської Аравії



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Король Саудівської Аравії Салман бін Абдулазіз

Король Саудівської Аравії закликав лідерів країн Перської затоки протистояти агресивним діям Ірану в регіоні

Король Саудівської Аравії Салман бін Абдулазіз під час саміту лідерів ісламських країн у Мецці попередив про загрози для світових поставок нафти. Про це повідомляє «Рбк-Україна» з посиланням на AFP.

За словами саудівського короля, «терористичні атаки» Ірану в регіоні Перської затоки можуть поставити під загрозу не лише становище в країні, але й глобальні поставки нафти.

«Ми підтверджуємо, що терористичні дії спрямовані не тільки на королівство і регіон Перської затоки, а й на безпеку судноплавства і світових поставок нафти», - заявив Салман.

Крім того, він закликав лідерів країн Перської затоки протистояти агресивним діям Ірану в регіоні. При цьому згадавши нещодавню атаку на чотири нафтових танкери у водах Об'єднаних Арабських Еміратів, за якою, як вважають в Саудівській Аравії, може стояти Тегеран.

«Ми будемо рішуче протистояти агресивним загрозам і підривним діям», - наголосив король Саудівської Аравії.

Нагадаємо, міністр енергетики, промисловості і мінеральних ресурсів Саудівської Аравії Халед бен Абдель Азіз аль-Фалех заявив, що два з чотирьох комерційних суден, які стали 12 травня об’єктом диверсії поруч з територіальними водами ОАЕ, - саудівські нафтові танкери.

Як відомо, в Об'єднаних Арабських Еміратах у порту Фуджейра 12 травня сталося кілька вибухів на нафтових танкерах.