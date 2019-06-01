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    Економіка та фінанси

    Світові поставки нафти можуть бути під загрозою – король Саудівської Аравії

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    Король Саудівської Аравії Салман бін Абдулазіз - Світові поставки нафти можуть бути під загрозою – король Саудівської Аравії
    Король Саудівської Аравії Салман бін Абдулазіз

    Король Саудівської Аравії закликав лідерів країн Перської затоки протистояти агресивним діям Ірану в регіоні

    Король Саудівської Аравії Салман бін Абдулазіз під час саміту лідерів ісламських країн у Мецці попередив про загрози для світових поставок нафти. Про це повідомляє «Рбк-Україна» з посиланням на AFP.

    За словами саудівського короля, «терористичні атаки» Ірану в регіоні Перської затоки можуть поставити під загрозу не лише становище в країні, але й глобальні поставки нафти.

    «Ми підтверджуємо, що терористичні дії спрямовані не тільки на королівство і регіон Перської затоки, а й на безпеку судноплавства і світових поставок нафти», - заявив Салман.

    Крім того, він закликав лідерів країн Перської затоки протистояти агресивним діям Ірану в регіоні. При цьому згадавши нещодавню атаку на чотири нафтових танкери у водах Об'єднаних Арабських Еміратів, за якою, як вважають в Саудівській Аравії, може стояти Тегеран.

    «Ми будемо рішуче протистояти агресивним загрозам і підривним діям», - наголосив король Саудівської Аравії.

    Нагадаємо, міністр енергетики, промисловості і мінеральних ресурсів Саудівської Аравії Халед бен Абдель Азіз аль-Фалех заявив, що два з чотирьох комерційних суден, які стали 12 травня об’єктом диверсії поруч з територіальними водами ОАЕ, - саудівські нафтові танкери.

    Як відомо, в Об'єднаних Арабських Еміратах у порту Фуджейра 12 травня сталося кілька вибухів на нафтових танкерах.

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