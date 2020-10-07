Ціни на нафту падають



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Вартість грудневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $42,02 за барель, що на $0,63 (1,48%) нижче від ціни на закриття попередньої сесії

На вартість нафти вплинуло скасування Трампом переговорів щодо стимулювання американської економіки

Ціни на нафту знизилися в середу, 7 жовтня, після того, як президент Дональд Трамп скасував переговори про заходи стимулювання американської економіки. Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Також зазначається, що падіння цін продовжується у зв'язку з більш значним, ніж очікувалося, збільшенням запасів сирої нафти в США.

Вартість грудневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $42,02 за барель, що на $0,63 (1,48%) нижче від ціни на закриття попередньої сесії.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на листопад на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX становить $39,94 за барель, що на $0,73 (1,79%) нижче від рівня попередньої сесії.

Попередні торги за стандартами завершилися на рівні $42,65 і $40,97 відповідно. Водночас в окремі моменти нафтові котирування росли більш ніж на 5%.

Напередодні Трамп завершив переговори з демократами про пакет економічних стимулів і розбив надії на те, що такий пакет буде прийнято конгресом до президентських виборів, які пройдуть в США 3 листопада.

Американський інститут нафти (API) у вівторок повідомив, що запаси нафти в США на тижні, що завершився 2 жовтня, зросли на 951 тис. барелів. За даними API, запаси бензину скоротилися на 867 тис. барелів, дистилятів - на 1,03 млн барелів. Запаси нафти на терміналі в Кушингу збільшилися на 749 тис. барелів. Тепер інвестори чекають даних від Управління енергетичної інформації США (EIA).

Водночас на ринку створюються умови щодо обмеження поставок чорного золота і зростання цін на сировину.

Ураган «Дельта», що прямує до Мексиканської затоки, змусив енергетичні компанії убезпечити морські виробничі платформи і евакуювати робітників. Деякі компанії в цьому районі, на частку яких припадає 17% від загального обсягу видобутку нафти в США, в 2020 році закрилися в шостий раз.

По інший бік Атлантики норвезька профспілка Lederne 7 жовтня заявила, що страйк нафтовиків, що триває, буде розширений з 10 жовтня, якщо угода про заробітну плату не буде призупинена до крайнього терміну. У зв'язку з посиленням страйку 5 жовтня було закрито шість морських нафтогазових родовищ, що призвело до скорочення видобутку в Норвегії на 8%.