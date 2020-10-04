  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    Аграрії б’ють на сполох: в Україні половина всієї вирощеної цибулі може згнити

    • Розсилка
    В Україні може згнити половина усієї вирощеної цибулі&nbsp; - Аграрії б’ють на сполох: в Україні половина всієї вирощеної цибулі може згнити
    В Україні може згнити половина усієї вирощеної цибулі 

    «Цього року дуже мало якісної цибулі» – фермер

    Цьогоріч в Україні може згнити половина усієї вирощеної цибулі через перевиробництво. Про це повідомив керівник ФГ «Алтанал» Олександр Червоний, пише Agronews.

    «Зараз така ситуація, що дуже велике перевиробництво цибулі, а ціна на неї дуже низька – 1,5-2,5 грн/кг», – розповів аграрій.

    На його думку, 50% цибулі згниє в людей, через перевиробництво.

    «Фермери не знають, куди дівати вирощену цибулю. Нам простіше: маємо свої холодильники, де ми зможемо зберігати урожай. У кого їх немає, то продають одразу з поля і ніхто не бере. В кого цибуля збережеться до весни, то, думаю, ціна буде 5-6 грн/кг», – прогнозує Олександр Червоний.

    Проте фермер зазначив, що цього року дуже мало якісної цибулі. Зима була дуже тепла, всі шкідники перезимували в ґрунті, а також на полях багато гризунів, що значно впливає на якість овочів та їх собівартість через додаткові захисні обробки.

    «Цього року робили вдвічі більше хімічних обробок. Собівартість цибулі виросла в рази, якщо минулого року це було до 3 грн, то цього року 4,5 грн», – додав фермер.

    За словами Олександра Червоного цього року у господарстві висадили 8 га озимої цибулі і 15 га ярої. Вся цибуля на зрошенні.

    Нагадаємо, в Україні різко падають ціни на цибулю.

    ціни аграрії фермер урожай
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies