Аграрії б’ють на сполох: в Україні половина всієї вирощеної цибулі може згнити



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В Україні може згнити половина усієї вирощеної цибулі

«Цього року дуже мало якісної цибулі» – фермер

Цьогоріч в Україні може згнити половина усієї вирощеної цибулі через перевиробництво. Про це повідомив керівник ФГ «Алтанал» Олександр Червоний, пише Agronews.

«Зараз така ситуація, що дуже велике перевиробництво цибулі, а ціна на неї дуже низька – 1,5-2,5 грн/кг», – розповів аграрій.

На його думку, 50% цибулі згниє в людей, через перевиробництво.

«Фермери не знають, куди дівати вирощену цибулю. Нам простіше: маємо свої холодильники, де ми зможемо зберігати урожай. У кого їх немає, то продають одразу з поля і ніхто не бере. В кого цибуля збережеться до весни, то, думаю, ціна буде 5-6 грн/кг», – прогнозує Олександр Червоний.

Проте фермер зазначив, що цього року дуже мало якісної цибулі. Зима була дуже тепла, всі шкідники перезимували в ґрунті, а також на полях багато гризунів, що значно впливає на якість овочів та їх собівартість через додаткові захисні обробки.

«Цього року робили вдвічі більше хімічних обробок. Собівартість цибулі виросла в рази, якщо минулого року це було до 3 грн, то цього року 4,5 грн», – додав фермер.

За словами Олександра Червоного цього року у господарстві висадили 8 га озимої цибулі і 15 га ярої. Вся цибуля на зрошенні.

Нагадаємо, в Україні різко падають ціни на цибулю.