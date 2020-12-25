Вартість смартфонів у світі рекордно зросла

Виробники смартфонів пояснили, з чим пов'язане подорожчання

У 2020 році вартість смартфонів у світі досягла рекордної позначки. Про це повідомляє видання GizmoChina.

Смартфони сильно подорожчали в порівнянні з 2019 роком. Вартість практично всіх флагманських моделей серйозно збільшилася, оновивши рекордні показники. Зокрема, якщо в 2019 році базовий смартфон Samsung Note був оцінений в 1229 доларів, то в 2020-му апарат тієї ж серії був доступний мінімум за 1410 доларів. Також подорожчали девайси серій Huawei Mate – з 1056 до 1378 доларів, Xiaomi Mi – з 566 до 811 доларів, OnePlus – з 704 до 827 доларів.

При цьому Apple – компанія, яку традиційно критикують за високі ціни на продукцію, – не тільки зберегла вартість флагманів в доларах, але і збільшила ємність накопичувача деяких стартових моделей. Так, найдоступніший iPhone 12 Pro Max був оцінений в таку ж вартість, що і 11 Pro Max, але отримав накопичувач ємністю 128 замість 64 гігабайт.

Виробники смартфонів пояснюють подорожчання тим, що розробляють більш досконалі пристрої, які повинні коштувати недешево.

Експерти допускають, що в маркетингових цілях багато виробників почали цілеспрямовано давати дорогим смартфонам складні назви, які повинні вказувати на професійне і преміальне позиціонування, наприклад, Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G або Huawei Mate 40 Pro +.

До слова, компанія Apple тимчасово закрила близько 100 своїх магазинів по всьому світу.

Компанія Facebook звинуватила корпорацію Apple у неконкурентній боротьбі через зміни у конфіденційності, запланованих технологічним гігантом.