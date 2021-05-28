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    «Ціную партнерство між нашими країнами»: Зеленський привітав президента Азербайджану Алієва з Днем Республіки

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    «Ціную партнерство між нашими країнами»: Зеленський привітав президента Азербайджану Алієва з Днем Республіки
    Фото: slovoidilo.ua

    Президент України запросив Алієва на святкування 30-річчя незалежності України

    Президент України Володимир Зеленський привітав президента Азербайджану Ільхама Алієва з національним святом – Днем Республіки. Своє привітання Зеленський розмістив у Твіттері.

    «Вітаю президента Азербайджану Ільхама Алієва з Днем Републіки! Високо ціную стратегічне партнерство між нашими країнами. Україна підтримує територіальну цілісність. Очікую на продовження діалогу щодо двостороннього партнерства та вашу участь у святкуванні 30-річчя незалежності», – написав Зеленський.

    Нагадаємо, вчора в Азербайджані заявили про спробу військових Вірменії перетнути вірмено-азербайджанський кордон. Шістьох військових азербайджанці взяли в полон.

    У Міноборони заявили, що взяті в полон вірменські військові намагалися мінувати шляхи постачання, що ведуть до позицій армії Азербайджану.

    Тим часом, виконуючий обов'язки прем'єр-міністра Вірменії Нікол Пашинян направив лист президенту Російської Федерації Володимиру Путіну, у якому попросив надати військову допомогу Вірменії через черговий конфлікту в Нагірному Карабасі.

    Теги: Азербайджан Володимир Зеленський президент
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    «Ціную партнерство між нашими країнами»: Зеленський привітав президента Азербайджану Алієва з Днем Республіки