Цього місяця Україна перейде на зимовий час



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Після переходу на зимовий час в українців з'явиться на годину більше для сну, оскільки стрілки переводять назад

Традиційно в останню неділю жовтня в Україні та багатьох країнах Європи і світу прийнято переходити на зимовий час. Суть його полягає в тому, щоб перевести стрілки на годину назад.

У 2019 року в Україні також відбудеться перехід на зимовий час. Він буде в ніч на 27 жовтня. Традиційно, час змінюють о 4 годині ранку. Всім, хто планує поїздку поїздом або літаком, варто враховувати цей факт при поїздці на вокзал або аеропорт.

Крім небезпеки заплутатися в часі, існує небезпека переходу на зимовий час для організму. Фахівці наголошують, що цей перехід відбувається легше, ніж на літній час, але до нього також варто підготуватися.

Лікарі рекомендують не перевтомлюватися за кілька днів до переходу на зимовий час. Уникати сильних фізичних навантажень, стресів, алкоголю. Рекомендується дотримуватися режиму сну протягом двох-трьох тижнів перед переходом і починати лягати на 15 хвилин пізніше, ніж зазвичай.

Допоможуть організму розслаблюючі процедури або вечірня прогулянка.