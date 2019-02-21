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    Набули чинності зміни до Конституції щодо курсу України в ЄС і НАТО

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    <p>Зміни внесено у три статті Конституції, а також у преамбулу та перехідні положення</p> - Набули чинності зміни до Конституції щодо курсу України в ЄС і НАТО

    Зміни внесено у три статті Конституції, а також у преамбулу та перехідні положення

    Тепер в Конституції закріплено «європейську ідентичність українського народу і незворотність європейського та євроатлантичного курсу України»

    У четвер, 21 лютого, набули чинності зміни до Конституції, які закріплюють прагнення України стати членом Європейського Союзу і НАТО.

    Це сталося наступного дня після того, як закон щодо закріплення стратегічного курсу України на членство у ЄС і НАТО опублікували у газеті «Голос України».

    Згідно з текстом закону, зміни вносять у три статті Конституції – 85-ту, 102-гу та 116-ту, а також у преамбулу та перехідні положення.

    Документ закріплює в Конституції «європейську ідентичність українського народу і незворотність європейського та євроатлантичного курсу України».

    Також у ньому зазначено, що Верховна Рада визначає засади внутрішньої та зовнішньої політики, президент України є гарантом реалізації стратегічного курсу держави, а Кабінет міністрів має забезпечити його реалізацію.

    Як повідомлялося, президент Петро Порошенко 19 лютого підписав закон про внесення змін до Конституції щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському союзі та НАТО.

    Урочисте підписання документа відбулося під час виступу глави держави у Верховній Раді.

    Парламент ухвалив Закон «Про внесення змін до Конституції України (щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському союзі та в Організації Північноатлантичного договору)» 7 лютого. За відповідне рішення проголосували 334 народних депутатів.

    Пізніше Порошенко зазначив, що членство України в ЄС і НАТО стане гарантією незалежності нашої країни.

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