Набули чинності зміни до Конституції щодо курсу України в ЄС і НАТО



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зміни внесено у три статті Конституції, а також у преамбулу та перехідні положення

Тепер в Конституції закріплено «європейську ідентичність українського народу і незворотність європейського та євроатлантичного курсу України»

У четвер, 21 лютого, набули чинності зміни до Конституції, які закріплюють прагнення України стати членом Європейського Союзу і НАТО.

Це сталося наступного дня після того, як закон щодо закріплення стратегічного курсу України на членство у ЄС і НАТО опублікували у газеті «Голос України».

Згідно з текстом закону, зміни вносять у три статті Конституції – 85-ту, 102-гу та 116-ту, а також у преамбулу та перехідні положення.

Документ закріплює в Конституції «європейську ідентичність українського народу і незворотність європейського та євроатлантичного курсу України».

Також у ньому зазначено, що Верховна Рада визначає засади внутрішньої та зовнішньої політики, президент України є гарантом реалізації стратегічного курсу держави, а Кабінет міністрів має забезпечити його реалізацію.

Як повідомлялося, президент Петро Порошенко 19 лютого підписав закон про внесення змін до Конституції щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському союзі та НАТО.

Урочисте підписання документа відбулося під час виступу глави держави у Верховній Раді.

Парламент ухвалив Закон «Про внесення змін до Конституції України (щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському союзі та в Організації Північноатлантичного договору)» 7 лютого. За відповідне рішення проголосували 334 народних депутатів.

Пізніше Порошенко зазначив, що членство України в ЄС і НАТО стане гарантією незалежності нашої країни.