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    Посилення карантину у Польщі: що закриють

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    Учні 1-3 класів шкіл навчатимуться дистанційно - Посилення карантину у Польщі: що закриють
    Учні 1-3 класів шкіл навчатимуться дистанційно

    Нові обмеження в Польщі запроваджують через спалах Covid-19

    У Польщі з цієї суботи, 7 листопада, набудуть чинності нові карантинні обмеження. Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, повідомляє «Польське радіо».

    За його словами, зокрема у Польщі на дистанційне навчання переходять 1-3 класи початкових шкіл.

    «І продовження періоду дистанційного навчання для учнів старших 4 класу до 29 листопада. Можливо, ми муситимемо ще продовжити цей термін. На підтримку дистанційної праці вчителів ми призначаємо додаткові 500 злотих на придбання відповідних аксесуарів, наприклад, веб-камер або іншої електронної техніки», — сказав Моравецький.

    Він також повідомив про закриття закладів культури, кінотеатрів, театрів і галерей, а також про обмеження у роботі готелів та в торгівлі.

    «Готельні об’єкти будуть доступними тільки для осіб, котрі здійснюють службові поїдки. Ми збільшуємо теж безпеку в торгівлі. У менших крамницях, площею менш ніж 100 кв. м, зможе перебувати одна особа на 10 кв. м, а у більших — одна особа на 15 кв. м. Крамниці у торгівельних центрах будуть зачиненими, за винятком продуктових магазинів, аптек і пунктів обслуговування», — зазначив прем’єр Польщі.

    Він закликав людей, котрі хочуть протестувати, робити це в інтернеті, а не на вулицях: «Протест у громадських місцях загрожує тим, що показують нині учені — стрімким зростанням числа заражень. Те, з чим ми нині маємо справи, завжди проявляється з двотижневою затримкою».

    До слова, президент Польщі одужав від коронавірусу. Анджей Дуда перебував на самоізоляції 10 днів. 

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    Польща торгівля школа навчання хвороби карантин коронавірус
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