Степанов назвав термін придатності першої партії вакцини Covishield

Першу партію вакцини від коронавірусу Covishield привезли в Україну 23 лютого 2021 року

Очільник МОЗ запевнив, що всі, хто отримав перше щеплення вакциною Covishield, отримають другу дозу

Перша партія вакцини Covishield, яка була розроблена компанією AstraZeneca та доставлена в Україну, буде придатна до 23 червня.

Про це в ефірі каналу «Україна 24» заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

«23 червня (збігає термін придатності, – ред.). Ми обов'язково використаємо це (першу партію вакцини, – ред.) найближчим часом», – сказав міністр.

Крім того, очільник МОЗ запевнив, що всі, хто отримав перше щеплення вакциною Covishield, отримають другу дозу. Однак друге щеплення можуть зробити вакциною AstraZeneca не тільки індійського виробництва.

«Зараз ширяться фейки, що якщо перша доза була зроблена Covishield, то і друга має бути зроблена нею. Ми говоримо про вакцинацію вакциною AstraZeneca. Всі люди отримають другу дозу, але це може бути європейська, південнокорейська або індійська AstraZeneca. Це одна і та ж вакцина»,– пояснив Степанов.

Як відомо, першу партію вакцини від коронавірусу Covishield привезли в Україну 23 лютого 2021 року. Україна отримала 500 тисяч доз вакцини, виготовленої на потужностях індійського заводу Serum Institute.

Зазначимо, ЗМІ пов’язують партнера засновника фірми, що домоглася реєстрації AstraZeneca, з подругою Зеленської.

Раніше повідомлялось, що індійську версію вакцини компанії AstraZeneca та Оксфордського університету Covishield зареєстрували в Україні за заявкою фірми, створеної три місяці тому.

Після різних публікацій у пресі МОЗ звернувся за дозволом оприлюднити інформацію про ковід-вакцину. На початку березня стало відомо, що МОЗ засекретив умови закупівлі вакцин від коронавірусу.

Додамо, що ВООЗ закликає Європу прискорити вакцинацію і посилити карантин.

Також зазначимо, що регулятор ЄС не знайшов зв’язку між тромбозами і щепленнями вакциною AstraZeneca.

За добу 31 березня в Україні було вакциновано проти Covid-19 17170 осіб. Усього з початку кампанії з вакцинації щеплено 248 736 осіб, з них завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – дві людини.