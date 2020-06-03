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    У світі

    У Новій Зеландії залишився лише один активний випадок Covid-19

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    У Новій Зеландії виписали з лікарень усіх пацієнтів з Covid-19 - У Новій Зеландії залишився лише один активний випадок Covid-19
    У Новій Зеландії виписали з лікарень усіх пацієнтів з Covid-19

    Уряд Нової Зеландії готовий скасувати карантинні обмеження вже наступного тижня

    Уряд Нової Зеландії готовий скасувати карантинні обмеження вже наступного тижня, оскільки в країні залишився лише один активний випадок коронавірусної хвороби, а протягом останніх 11 днів не фіксується нових випадків захворювання.

    Про це інформує CNN.

    «Якщо, і тільки якщо не буде несподіваних нових випадків протягом найближчих днів, тоді ми могли б зняти обмеження наступного тижня», - заявила голова уряду Австралії Джасінда Ардерн.

    Прем'єр-міністр додала, що у такому випадку останні діючі в державі обмеження щодо соціальної дистанції та масових зібрань будуть скасовані, але залишиться чинним суворий прикордонний контроль, щоб запобігти потраплянню нових випадків хвороби з-за кордону.

    Крім того, в Новій Зеландії не зареєстровано нових смертей.

    Наразі в країні виявили 1 504 випадки інфікування коронавірусом, померла 21 особа. Одужали 1 462 особи.

    Перша частина обмежень була скасована 27 квітня. Тоді людям дозволили залишати свої будинки для прогулянок на свіжому повітрі, відвідувати деякі спортивні споруди і місця відпочинку. Також почав працювати в звичайному режимі ряд підприємств.

    З 1 червня зокрема, запрацювали спортзали, басейни та розпочалося відвідування освітніх занять, у групі не більше 10 осіб. 

    Нагадаємо, уряд запровадив в Україні адаптивний карантин до 22 червня.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      24340
    • Хворіють
      13535
    • Одужали
      10078
    • Померли
      727

    Станом на 9:00 2 червня в Україні зафіксовано 328 нових випадків коронавірусу, це на 12 випадків менше, ніж учора (340).

    хвороби карантин уряд
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