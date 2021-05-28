США розслідують спробу втручання України в вибори президента 2020 року – NYT

Українці нібито могли допомогти поширити інформацію, яка звинувачує Джо Байдена і його сина Хантера в корупції

Українських чиновників підозрюють у співпраці з адвокатом колишнього президента США Рудольфом Джуліані

Прокуратура американського Брукліна проводить розслідування про спробу втручання колишніх і нинішніх чиновників України у вибори президента США 2020 року.

Як повідомляє The New York Times, українці нібито могли допомогти поширити інформацію, яка звинувачує Джо Байдена і його сина Хантера в корупції.

Зокрема, українських чиновників підозрюють у співпраці з адвокатом колишнього президента США Рудольфом Джуліані.

Прокурори звернули увагу на поїздку Рудольфа Джуліані до Європи наприкінці 2019 року. Видання нагадує, що тоді юрист зустрічався, зокрема, з народним депутатом Андрієм Деркачем.

Також цього тижня видання Bloomberg повідомило, що федеральні прокурори Нью-Йорка в рамках розслідування проти колишнього мера Нью-Йорка та юриста Рудольфа Джуліані вилучили частину доказів з електронної пошти колишнього генпрокурора України Юрія Луценка і ексглави фіскальної служби Романа Насірова.

Федеральні прокурори підозрюють, що Джуліані міг порушити закони про лобіювання, коли діяв як незареєстрований іноземний агент, працюючи на колишнього президента США Дональда Трампа.

Речниця Луценка вже заявила, що ексгенпрокурор України відкритий до співпраці з правоохоронними органами США.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Шокін і Луценко «злили» Трампу компромат на Байдена.

Нагадаємо, 28 квітня федеральні агенти США провели обшук у квартирі Джуліані.

Джуліані впродовж кількох років працював особистим адвокатом експрезидента Дональда Трампа. Він фігурував у розслідуванні Конгресу США, а також правоохоронних органів у контексті його переговорів із сумнівними персонами в Україні.

Як відомо, 19 травня 2020 року депутат Верховної Ради Андрій Деркач оприлюднив аудіозаписи, на яких, за його твердженням, записана розмова колишнього президента України Петра Порошенка з Джо Байденом і держсекретарем США Джоном Керрі. Серед інших тем у розмовах людей на плівці згадується і відставка Шокіна.

У той час його відомство займалося розслідуванням діяльності в Україні компанії Burisma, у якій працював син Байдена Гантер Байден.

На іншому записі людина з голосом, схожим на голос Байдена, стверджує, що умовою для надання мільярда доларів кредитних гарантій Україні є зміна генерального прокурора й уряду.

У штабі Байдена відреагували на «плівки Деркача», назвавши їх «повністю відредагованими». У Байдена вважають, що оприлюднення цих записів – це продовження давньої російської спроби йому нашкодити. Представники колишнього віцепрезидента також зазначають, що в цьому може бути замішана російська державна телевізійна компанія Russia Today, і натякнули на звʼязок Деркача з Росією.