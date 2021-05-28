ЗМІ: американська розвідка отримала нові дані про походження коронавірусу

Розвідка буде використовувати «комп'ютерні потужності», щоб зрозуміти, чи з'явився вірус із лабораторії, або в результаті контакту людини з тваринами

Джерела Covid-19 ще не досліджені

Американська розвідка повідомила Білий дім про те, що у них є нові дані щодо джерела епідемії коронавірусу Covid-19. Про це повідомляє New York Times.

Джерела в Білому домі відзначили, що дані щодо джерела Covid-19 ще не досліджені.

Відзначається, що розвідка буде використовувати «комп'ютерні потужності», щоб зрозуміти, чи з'явився вірус із лабораторії, або в результаті контакту людини з тваринами.

Раніше президент США Джо Байден доручив розвідці протягом 90 днів підготувати звіт про походження коронавірусу.

Видання The Wall Street Journal з посиланням на звіт американської розвідки повідомляло, що троє вчених з Уханя, які працювали з коронавірусами, одночасно потрапили до лікарні ще в листопаді 2019 року. Вони були госпіталізовані у важкому стані за місяць до початку пандемії.

Нагадаємо, в кінці березня був оприлюднений звіт Всесвітньої організації охорони здоров'я за підсумками місії фахівців в Ухань з метою з'ясувати Походження коронавірусу Covid-19.

У документі найвірогіднішою версією виникнення коронавірусу називалася теорія про те, що він виник в популяції кажанів, мутував і перескочив на людину через іншу тварину.

При цьому версію про те, що пандемія почалася з витоку Covid-19 з лабораторії Уханьского Інституту вірусології, експерти ВООЗ назвали малоймовірною.