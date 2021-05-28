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    ЗМІ: американська розвідка отримала нові дані про походження коронавірусу

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    Розвідка буде використовувати &laquo;комп'ютерні потужності&raquo;, щоб зрозуміти, чи з'явився вірус із лабораторії, або в результаті контакту людини з тваринами - ЗМІ: американська розвідка отримала нові дані про походження коронавірусу
    Розвідка буде використовувати «комп'ютерні потужності», щоб зрозуміти, чи з'явився вірус із лабораторії, або в результаті контакту людини з тваринами

    Джерела Covid-19 ще не досліджені

    Американська розвідка повідомила Білий дім про те, що у них є нові дані щодо джерела епідемії коронавірусу Covid-19. Про це повідомляє New York Times.

    Джерела в Білому домі відзначили, що дані щодо джерела Covid-19 ще не досліджені.

    Відзначається, що розвідка буде використовувати «комп'ютерні потужності», щоб зрозуміти, чи з'явився вірус із лабораторії, або в результаті контакту людини з тваринами.

    Раніше президент США Джо Байден доручив розвідці протягом 90 днів підготувати звіт про походження коронавірусу.

    Видання The Wall Street Journal з посиланням на звіт американської розвідки повідомляло, що троє вчених з Уханя, які працювали з коронавірусами, одночасно потрапили до лікарні ще в листопаді 2019 року. Вони були госпіталізовані у важкому стані за місяць до початку пандемії.

    Нагадаємо, в кінці березня був оприлюднений звіт Всесвітньої організації охорони здоров'я за підсумками місії фахівців в Ухань з метою з'ясувати Походження коронавірусу Covid-19.

    У документі найвірогіднішою версією виникнення коронавірусу називалася теорія про те, що він виник в популяції кажанів, мутував і перескочив на людину через іншу тварину.

    При цьому версію про те, що пандемія почалася з витоку Covid-19 з лабораторії Уханьского Інституту вірусології, експерти ВООЗ назвали малоймовірною.

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    Теги: розвідка США медицина тварини наука вірус коронавірус
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    ЗМІ: американська розвідка отримала нові дані про походження коронавірусу