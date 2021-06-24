В Україні за добу виявили понад 900 Covid-інфікованих
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві
За минулу добу 23 червня, в Україні зафіксовано 937 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 33, медпрацівників – 24). Про це повідомляє пресцентр МОЗ.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 559 осіб;
- летальних випадків – 58;
- одужало – 2 471 особа;
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 22 496 осіб,
- методом ІФА – 11 418 осіб,
- експрес-тестами – 20 429 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 231 914 осіб;
- одужало – 2 157 732 особи;
- летальних випадків – 52 181;
- проведено ПЛР-тестувань – 10 739 672.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (223), Дніпропетровській (59), Харківській (57), Донецькій (51) та Київській (51) областях.
Нагадаємо, за добу 22 червня в Україні зафіксовано 835 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19
Зазначимо, до кінця серпня 90% нових випадків Covid-заражень в Європі становитиме штам «Дельта».
Як раніше вже повідомляв «Главком», штам коронавірусу «Дельта» вже зафіксовано в Україні. Наразі відомо про два випадки, повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов після засідання РНБО
За його словами, двоє інфікованих в'їхали в Україну з Росії і вже по прибуттю виявили зараження. Вони були госпіталізовані, після чого у них взяли зразки на аналіз, уточнив секретар РНБО.
До слова, 22 червня МЗС і МОЗ домовилися, як боротися з новим штамом «Дельта».