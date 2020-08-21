Вперше за час пандемії: на Буковині за добу понад 200 хворих на Covid-19 графіка



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Загалом у Чернівецькій області зафіксовано 8505 хворих на коронавірус

«Очевидно, чимало буковинців керуються у житті принципом «що має бути, того не минути», заявив голова ОДА

У Чернівецькій області станом на вечір 20 серпня зафіксовано 8505 хворих на коронавірус. Із них 208 випадків підтвердили за останню добу. Натомість одужали 56 пацієнтів.

Про це повідомив у Facebook глава Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

«Маємо таку ситуацію, бо, очевидно, чимало буковинців керуються у житті принципом «що має бути, того не минути». Не важливо, що є загроза захворіти, головне, щоб сьогодні мені було добре. Щоб я міг піти на весілля, потанцювати, відвідати службу в церкві, і все це без маски. Бо я так хочу, бо всі так роблять», – емоційно написав чиновник.

«Що ж, настав час відповідальності за ухвалені раніше рішення. Кількість недужих росте», – зазначив Осачук.

Також він додав, що хворобу здолали вже 5764 жителі області з початку пандемії коронавірусу у березні.

Зазначимо, що попередній антирекорд захворювань на Covid-19 на Буковині було зафіксовано 19 серпня. Тоді за день захворіли 189 людей.

Нагадаємо, в Україні ситуація з коронавірусом погіршується у 17 областях, зокрема на Буковині, та у місті Київ.

Коронавірус в Україні

Всього 98537

Одужали 49737

Хворіють 46656

Померли 2144

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Як раніше повідомлялося, 20 серпня Україна встановила черговий антирекорд. За добу захворіло 2134 людини.