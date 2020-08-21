Вперше за час пандемії: на Буковині за добу понад 200 хворих на Covid-19

Вперше за час пандемії: на Буковині за добу понад 200 хворих на Covid-19графіка
Загалом у Чернівецькій області зафіксовано 8505 хворих на коронавірус
«Очевидно, чимало буковинців керуються у житті принципом «що має бути, того не минути», заявив голова ОДА
У Чернівецькій області станом на вечір 20 серпня зафіксовано 8505 хворих на коронавірус. Із них 208 випадків підтвердили за останню добу. Натомість одужали 56 пацієнтів.
Про це повідомив у Facebook глава Чернівецької ОДА Сергій Осачук.
«Маємо таку ситуацію, бо, очевидно, чимало буковинців керуються у житті принципом «що має бути, того не минути». Не важливо, що є загроза захворіти, головне, щоб сьогодні мені було добре. Щоб я міг піти на весілля, потанцювати, відвідати службу в церкві, і все це без маски. Бо я так хочу, бо всі так роблять», – емоційно написав чиновник.
«Що ж, настав час відповідальності за ухвалені раніше рішення. Кількість недужих росте», – зазначив Осачук.
Також він додав, що хворобу здолали вже 5764 жителі області з початку пандемії коронавірусу у березні.
Зазначимо, що попередній антирекорд захворювань на Covid-19 на Буковині було зафіксовано 19 серпня. Тоді за день захворіли 189 людей.
Нагадаємо, в Україні ситуація з коронавірусом погіршується у 17 областях, зокрема на Буковині, та у місті Київ.
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Всього98537
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Одужали49737
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Хворіють46656
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Померли2144
Як раніше повідомлялося, 20 серпня Україна встановила черговий антирекорд. За добу захворіло 2134 людини.